Você trabalha em Silent Hill?

Hideo Kojima está de volta postando mensagens um tanto suspeitas em seu perfil do Twitter. O famoso pai da série Metal Gear Solid e Death Stranding queria agradecer publicamente a HarperBOOKS por lhe dar dois novos livros, cujos títulos e autores criaram um estranho emaranhado de palavras.

Os dois livros em questão são intitulados respectivamente esposa silenciosa, escrito por Karen Slaughter e parte da série Will Trent, e aceleração total de joe hill. Como você notou, ao selecionar e percorrer as palavras específicas encontradas no Twitter relatadas na parte inferior, pode pegar “a colina silenciosa” Como resultado.

É difícil dizer se isso poderia realmente ser um teaser para Hideo Kojima sobre seu retorno final à saga de terror. Participando do Festival de Jogos de Verão Amanhã, 10 de junho com certeza ajuda a alimentar dúvidas, mas sabemos muito bem como é um diretor japonês Ele não saiu da maneira mais poética com a Konami (quem possui o IP) Após o cancelamento repentino de Silent Hills. Portanto, a hipótese parece mais provável Qualquer que seja piada simples Que Hideo Kojima, como um verdadeiro Coringa, se dirige aos seus fãs.

Há algum tempo circulam rumores online de que o retorno de Silent Hill é iminente, com a Sony ansiosa para desenvolver Uma nova versão da série de terror será lançada exclusivamente no PS5. No entanto, até agora, nenhuma das partes aparentemente envolvidas no assunto se manifestou oficialmente.