Período de lançamento esperado e múltiplo, de acordo com um insider – Nerd4.life

Legado de Hogwarts Ainda é um dos jogos mais esperados, mas permanece um mistério intrínseco, visto que Warner Bros. e Avalanche não viram praticamente nada desde que foi anunciado, mas entre os rumores está a possibilidade de período de saída esperado e atendimento multijogador, de acordo com um insider.

De acordo com o tweet abaixo, o Hogwarts Legacy deve chegar entre o verão e o final de 2022 e também deve incluir o modo multijogador, completo com Conteúdo pós-lançamento Esperado. Não está claro se este conteúdo está relacionado a expansões para um jogador ou suporte multijogador, mas ainda haverá planos para adicionar conteúdo após o lançamento.

De acordo com o insider, “os desenvolvedores ainda estão escrevendo algumas partes menores do jogo”, então o grosso deve ser consertado. Em respostas subsequentes ao tweet, o insider informou que não seria um arquivo jogo como serviço, com o modo multijogador adicionado posteriormente.

A fonte em questão é uma conta do Twitter AccNGT, que estamos considerando porque ele se provou bastante confiável recentemente, esperamos o anúncio de Star Wars Eclipse entre o título e a arte vários dias antes da apresentação real no The Game Awards 2021. Mais uma vez, pelos rumores recentes de GTA 6, no entanto , não é certo. Isso também significa que as informações sobre outras equipes e editores estão corretas.

De qualquer forma, ainda estamos aguardando informações sobre o Legado de Hogwarts, considerando que um trailer do próximo Sony State of Play é esperado. Esta informação foi especificamente confirmada por AccNGT em outro tweet em resposta ao primeiro, onde diz que espera um lançamento novo trailer O Legado de Hogwarts está muito próximo.

Nesse ínterim, sabemos que Sumo Nottingham e Red Kite Games estão ajudando a desenvolver o jogo.