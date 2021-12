Hellblade 2, Hideo Kojima está muito impressionado com a jogabilidade – Nerd4.life

Hideo Kojima Como Toque A partir de Senua Saga: Hellblade 2, que foi mostrado junto com um videoclipe durante o The Game Awards 2021 e queria transmitir sua empolgação com um tweet baseado apenas em ícones: polegares para cima, olhos em forma de coração e três foguetes decolando.

Muito felizmente acolhida pelos meninos da teoria ninja, conforme explicado na resposta, a carta de Kojima é interessante por dois motivos principais: o primeiro é que ela1 comentário Postado pelo designer de jogos japonês sobre os jogos apresentados no The Game Awards 2021, o segundo é precisamente a natureza incomum do tweet.

A jogabilidade em Senua’s Saga: Hellblade 2 roubou o show de várias maneiras durante o evento organizado por Geoff Keighley quase todos concordaram, portanto, a opinião de Kojima foi adicionada a muitos outros comentários positivos para o jogo.

No entanto, sua postagem animada nos fez pensar sobre como a atmosfera daquele trailer realmente se aproxima da forma como a própria narrativa de Kojima, veja por exemplo o trabalho criado com o setor narrativo em Death Stranding.

Então, talvez em uma nota de agradecimento a The Ninja Theory e no GIF anexo, que mostra a celebração de Sam Bridges em detalhes, também é possível encontrar a confirmação de como a equipe foi de alguma forma inspirada pelo trabalho de Wald. metal duro de cal.