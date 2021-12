O Xbox Game Pass está ajudando o mercado de jogos a crescer, diz Matt Piscatella, da NPD – Nerd4.life

eu Serviços de assinatura Venha Xbox Game Pass da Microsoft Ajudando a expandir o mercado de jogosDe acordo com Matt Piscatella, um conhecido analista do NPD Group.

“Os dados sugerem novamente que serviços de assinatura como o Game Pass estão ajudando a expandir o mercado geral”, disse Piscatella no Twitter. “Parece que a resposta do consumidor aos jogos oferecidos nesses serviços foi ampliada, o que pode ajudar a aumentar o apelo de compra de videogames juntando-se a esses serviços em todas as plataformas onde estão disponíveis.”

No entanto, nem tudo que reluz é ouro, porque, novamente, de acordo com Piscatella, é possível que, se o jogo for mal recebido no Game Pass e em outros serviços de assinatura, as vendas tradicionais também sejam afetadas.

“A desvantagem potencial é se o jogo for mal recebido por um serviço de assinatura. Mais uma vez, o moral do jogador está inflado, o que pode afetar as vendas. No entanto, no geral, esses serviços parecem ser benéficos e podem desempenhar um papel valioso em uma estratégia de mercado bem-sucedida. ””

No entanto, em linha com o que Phil Spencer disse em uma entrevista recente sobre a sustentabilidade do Game Pass e os objetivos futuros da Microsoft, Piscatella não espera que os serviços de assinatura substituam as compras de videogames tradicionais no futuro.

Como prova da opinião de Piscatella, de acordo com dados do mercado norte-americano de novembro compartilhados pela NPD, Forza Horizon 5 marcou o melhor mês de lançamento da série Forza e foi o quarto jogo mais vendido, apesar de estar incluído no catálogo do Xbox. e PC Game Pass.

Para se manter no tópico, a Microsoft anunciou hoje 10 novos jogos para Xbox e PC Game Pass em 16 de dezembro.