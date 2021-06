O rover Exo Mars 2022 em teste no ‘terreno de Marte’ em Altec

Os testes do modelo de teste baseado em solo Rover ExoMars 2022 (Gtm), um modelo de vôo apelidado de “Rosalind Franklin” que chegará a Marte em 2023, começará em breve na “Terra de Marte” da Altec. Após os testes realizados na planta espacial da Thales Alenia (Jv entre Thales 67% e Leonardo 33%) Torino, O Rover foi realmente movido para o Centro de Controle de Operações do Rover (pedra) de Altec E este é o lugar, Nos próximos meses, testes e simulações significativos serão realizados para preparar a missão ExoMars 2022. Altec afirma que as atividades de integração foram recentemente concluídas nas salas limpas do Espaço Thales Alenia, e agora a Gtm vai gerenciar a equipe de técnicos e engenheiros que os integraram, junto com os colegas da Altec, para realizar as operações de navegação na Terra. Preparado especificamente para reproduzir obstáculos, penhascos e rochas semelhantes aos encontrados em Marte.





“Após meses de extensas atividades de integração e teste, conduzidas nas salas limpas do Thales Alenia Space em Torino, A chegada da GTM em Altec marca o primeiro marco importante que destaca o papel crucial da Itália no controle de expedições europeias para explorar planetas robóticos“Confirma Vincenzo Giorgio, CEO da Altec.” Este resultado, também confirmado pelo facto de a próxima missão europeia deste tipo – o regresso da amostra de Marte – também ser controlada pela ROC, foi conseguido graças ao desenho da Agência Espacial Italiana, que tanto desejava e apoiava o Projeto ExoMars “, afirma o diretor. Para ASI, Na verdade, Giorgio acrescentou, “Este é o primeiro passo para nomear a instalação para futuras missões de estudo de Marte mas também para outros corpos celestes. “O MTS foi projetado e construído para representar uma simulação real da superfície de Marte, com referência especial à região de Marte na qual o rover pousará. Esta unidade, localizada dentro da própria Rocc, é única na Europa e permitirá sua implantação atividades de teste, Simulações necessárias, antes e durante a missãoatividades de treinamento para operadores terrestres e constituirão um componente essencial da análise e resolução de quaisquer condições ambientais de operação não nominais que possam surgir durante a missão.

Uma vez colocado no Mts da Altec, o rover Gtm para a missão Exomars 2022 será usado inicialmente para verificar a funcionalidade completa de todos os sistemas, como Altec explicou, “um interesse particular em Aspectos da mobilidade do rover em terra MTS,

Sua capacidade de superar obstáculos complexos E a capacidade real do Rocc – o Rover Operations Control Center – de gerenciar totalmente o Rover Gtm, recebendo e analisando dados de telemetria e enviando e executando os controles remotos relevantes no Gtm. Tudo com o objetivo de melhorar a capacidade de Rock de realizar a missão do rover marciano. A equipe de solo tentará “desafiar” o rover GTM tanto quanto possível, recriando condições de solo muito complexas, por meio de reconfigurações adequadas do sistema multilateral de comércio. Tudo isso, ainda explica da Altec, “Isso contribuirá para ganhar experiência e confiança para melhorar o gerenciamento do rover em Marte.”

Não somente. Eles virão Também testou as capacidades de navegação autônoma do veículo móvel, que é necessário quando não está em contato com o solo Em qualquer caso, é necessário simplificar a manobrabilidade do rover Por causa do atraso na comunicação entre a Terra e Marte, devido a Grandes distâncias entre os dois planetas (atraso de até 20 minutos). A fórmula ‘Gtm – Mts’ permitirá a verificação de aspectos como a aderência das rodas no solo, a capacidade de cavar o solo, e coletar amostras e analisá-las a uma profundidade de dois metros, mesmo na presença de diferentes camadas de solo . ExoMars 2022 é um programa da Agência Espacial Europeia Em cooperação com a agência espacial russa Roscosmos com uma contribuição da NASA.

Na missão 2022a Um consórcio da indústria considera a Thales Alenia Space na Itália responsável pelo projeto, Desenvolvimento e validação de todo o sistema, o desenvolvimento do sistema de navegação e orientação da unidade portadora e a realização do desenvolvimento do Edl / Gnc, o sistema Rover, incluindo o Laboratório de Análise (Ald), bem como o fornecimento de componentes centrais de o módulo de descida (Dm), incluindo o rádio altímetro. neste contexto, A área de Thales Alenia na Itália, Além disso, Também implementou uma parceria técnica profunda com Lavochkin (Rússia) fez contribuições europeias para o desenvolvimento de uma unidade de descendência (Dm) chamada Kazachok. OHB é responsável pelo desenvolvimento da unidade transportadora (Cm), bem como alguns subsistemas do Laboratório Analítico Ald (Mecanismos Spds, Estrutura e Fios). O próprio Rover foi fornecido pela Airbus Defense and Space do Reino Unido. Leonardo está desenvolvendo uma broca para ExoMars 2022 que perfurará o solo subterrâneo de Marte a uma profundidade de dois metros

Além dos mecanismos Drill e Ald, unidade de controle e software.



Altec-Aerospace Logistics Technology Engineering – Thales Alenia Aerospace na Itália (63,75%) e Assi (36,25%) – Ele também é responsável pelo design, desenvolvimento e manutenção do Rocc, Rover Control Operations Center e Rover Control Operations Center em Marte.