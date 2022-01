Pegadas de dinossauros de 200 milhões de anos atrás foram encontradas na costa do País de Gales

Sauropodi e Somerset – “Sabemos que os primeiros saurópodes viviam na Grã-Bretanha na época – diz Susanna Maidment, uma paleontóloga do museu – onde ossos de Camelotia, saurópodes muito antigos, foram encontrados em Somerset em rochas do mesmo período.”

Na praia de Penarth – “Não sabemos se foram essas espécies que imprimiram essas pegadas – continua o pesquisador – mas isso é mais uma evidência para sugerir que algo assim poderia tê-las criado”. Maidment e o colega Paul Barrett receberam fotos das pegadas, descobertas em Penarth Beach, do paleontólogo amador de 2020 e ficaram céticos no início.

Pegadas pré-históricas – “Recebemos muitos pedidos do público por coisas que poderiam ser pegadas, mas muitas delas são características geológicas que podem ser facilmente confundidas com pegadas”, explicou Maidment. No entanto, neste caso, os cientistas decidiram realizar uma extensa pesquisa depois de estabelecer que essas imagens eram de fato pegadas pré-históricas.