NASA recruta 24 teólogos para estudar seres extraterrestres

O pedido alarmante da NASA para que vinte e quatro padres e clérigos investiguem um tópico que certamente não é comum, mas que tem estado na humanidade há décadas.

Na verdade, parece que há algum tempo pode haver uma nova revelação em breve sobre o assunto, razão pela qual a agência espacial decidiu entrar em contato com figuras religiosas para investigar alguns aspectos específicos.

A notícia foi divulgada pelo Daily Mail, segundo informa Alega-se que a agência espacial dos EUA financiou um projeto não menos na natureza da teologia na Princeton University, New Jersey, e especificamente dentro do CTI (Center for Theological Inquiry).

O projeto da NASA, que inclui estudiosos religiosos e clérigos

NASA desde 2014 CTI recebeu mais de um milhão de dólares Para realizar este projeto muito especial: entender como as pessoas ao redor do mundo reagiriam se vida alienígena fosse anunciada em outros planetas. Ou como a humanidade leva a notícia da propagação da existência de extraterrestres.

Foi ele quem explicou, a partir do seu perfil no Facebook e através de uma entrevista ao DailyMail, o que é este projeto, que já não é ultrassecreto. “As diferentes religiões do planeta podem dar uma grande contribuição Em termos de compreensão da possibilidade de descobrir vida alienígena em outros planetas ”, explicou o pastor protestante britânico Andrew Davison, dando a notícia com seu post no Facebook.

O projeto da NASA visa avaliar as “potenciais implicações sociais da astrobiologia” e, de acordo com Davison, a fé dá uma contribuição fundamental para a compreensão e explicação da existência de vida alienígena. Em qualquer caso, parece que até a própria NASA chegou à conclusão de que o desafio de descobrir entidades vivas extraterrestres envolve Uma pergunta que não é apenas científica, mas também espiritual em certo sentido.

Perguntas feitas pela NASA e aqueles em vez de teólogos

Durante anos, existiu um grupo de católicos europeus que formou um projeto denominado ALTRO (“Otros mundos, Tierra, Humanidad y Espacio Remoto – Outros Mundos, Terra, Humanidade e Espaço Distante), liderado pelo astrônomo jesuíta e ex-diretor do Observatório Vaticano José Gabriel Funes. Em qualquer No entanto, as perguntas que teólogos entrevistados pela NASA foram convidados a responder são: O que é vida? O que significa estar vivo? Qual é a fronteira entre o homem e o extraterrestre?

As respostas devem garantir que qualquer descoberta de formas de vida extraterrestre no contexto de futuras missões espaciais, em particular Marte, não represente um tipo de choque para a humanidade. Por sua vez, a questão dos teólogos é o que Deus reserva para a humanidade, E o que poderia ser a “comunicação intergaláctica” entre nós e formas de vida alienígenas.