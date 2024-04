Reestilização do Skoda Octavia: preços divulgados

Gasolina ou diesel – o Skoda Octavia Ele passou por uma reformulação no meio de sua carreira que afetou alguns aspectos do carro (aqui Todos os detalhes). Esteticamente, a grade, os faróis e os para-choques dianteiro e traseiro foram modificados, e também encontramos faróis com design de iluminação diferenciado. Al-Jassman confirmou, Sedã 5 capítulos e perua. De momento apenas estão disponíveis versões equipadas com motores a gasolina 1,5 ETI 115 ou 150 cv ou 2.0 TDI Diesel de 150 cv. Os carros híbridos e esportivos RS chegarão mais tarde. Existem três configurações: Seleção, Execução e Estilo.

Três combinações – E criar escolher Inclui, entre outras coisas: quatro tomadas USB-C e USB-C de 45 W no espelho retrovisor, detecção de fadiga do motorista, assistente de partida em subidas, Bluetooth e 8 alto-falantes, apoio de braço central dianteiro ajustável com enorme compartimento de porta-malas, apoio de braço traseiro com acesso à bagagem compartimento, prateleira rebatível automaticamente (para a perua), rodas de liga leve de 17 polegadas, climatização automática de zona dupla com filtro integrado, sensor de umidade e sistema de cuidados de ar, controle de cruzeiro eletrônico, painel digital visível no painel de 10 polegadas, faróis integrais , faróis LED, travão de estacionamento eletromecânico com função auto hold, front assist com monitorização por radar do espaço à frente do veículo com função de travagem de emergência e reconhecimento de peões e ciclistas, sistema de arranque sem chave, sistema de manutenção de faixa, luzes Iluminação da bagageira (2x) , luzes LED, barras de tejadilho pretas (apenas carrinha), sensores de estacionamento traseiros com travagem automática de emergência, pára-brisas e janelas em vidro com isolamento térmico, base de carregamento refrigerada sem fios, sistema multimédia visível num ecrã tátil de 10 polegadas com Skoda Connect, sinal de trânsito reconhecimento, bancos dianteiros reguláveis ​​em altura com apoio lombar, retrovisores exteriores reguláveis ​​electricamente, rebatíveis e aquecidos, espelho retrovisor interior fotocrómico com moldura, compartimento para guarda-sol nas portas dianteiras com pára-sol lateral integrado Condutor, volante multifunções em pele com pás para a caixa de velocidades DSG.

Preços de carros sedãs

Emissão Potência (kW) Potência (CV) Preço (€) 1.5 Seleção TSI 85 115 28.450 1.5 Executivo TSI 85 115 30.250 1.5 Seleção TSI 110 150 31.250 1.5 Executivo TSI 110 150 33.050 Modelo 1.5 TSI 110 150 34.900 Octavia – gasolina híbrida suave Seleção 1.5 TSI m-HEV DSG 85 115 30.750 1.5 TSI m-HEV Executivo DSG 85 115 32.550 1.5 TSI m-HEV estilo DSG 85 115 34400 Seleção 1.5 TSI m-HEV DSG 110 150 33.550 1.5 TSI m-HEV Executivo DSG 110 150 35.350 1.5 TSI m-HEV estilo DSG 110 150 37.200 Otávia – diesel Opção 2.0 TDI DSG 110 150 35.400 2.0 TDI Executivo DSG 110 150 37.200 2.0 TDI estilo DSG 110 150 39.050

E criar executivo Acrescenta controle de cruzeiro adaptativo, Lane Assist 2.0, frenagem traseira automática de emergência, painel digital multifuncional com display de 10,2 polegadas e sistema visual multimídia em tela sensível ao toque de 13 polegadas com serviços digitais.

Finalmente, SantosimAo que o Executive oferece, ele adiciona alarme com sistema de monitoramento interno, prateleira elétrica, entrada sem chave, lanternas traseiras full LED com funções de iluminação dinâmica, câmera retrovisor, pedal virtual e pacote Chrome Package (com porta cromada e bordas e peitoris das janelas (acabamentos e corrimãos cromados das portas), rodas de 18 polegadas e vidros traseiros escurecidos.

Preços de peruas

Emissão Potência (kW) Potência (CV) Preço (€) 1.5 Seleção TSI 85 115 29.500 1.5 Executivo TSI 85 115 31.300 1.5 Seleção TSI 110 150 32.300 1.5 Executivo TSI 110 150 34.100 Modelo 1.5 TSI 110 150 35.950 Vagão Octavia – gasolina híbrida moderada Seleção 1.5 TSI m-HEV DSG 85 115 31800 1.5 TSI m-HEV Executivo DSG 85 115 33600 1.5 TSI m-HEV estilo DSG 85 115 35.450 Seleção 1.5 TSI m-HEV DSG 110 150 34600 1.5 TSI m-HEV Executivo DSG 110 150 36.400 1.5 TSI m-HEV estilo DSG 110 150 38.250 Vagão Octavia – diesel Opção 2.0 TDI DSG 110 150 36.450 2.0 TDI Executivo DSG 110 150 38.250 2.0 TDI estilo DSG 110 150 40.100

Firmeza – Diferentes pacotes estão disponíveis mediante solicitação, como Pacote Light & View Premium O seu preço começa nos 2.730 euros e inclui faróis de matriz LED com sistema de ignição e ajuste dinâmico dos faróis, faróis traseiros full LED com funções de iluminação móvel, câmara de marcha-atrás, função “todo trigo” integrada na unidade principal do farol (faróis de nevoeiro), farol bicos e arruelas, área de visualização de 360 ​​​​graus, sistema de monitoramento Kessy Full (sistema de entrada e saída sem chave) do espaço ao redor do carro, sistema de travamento / destravamento de portas sem chave. Pacote Seleção de design de suíte dCom o preço de 4.650 euros, entre outras coisas, inclui luzes de boas-vindas, bancos dianteiros com funções de massagem e ventilação e retrovisores exteriores ajustáveis.