Pontos Sony Rewards apenas com cartões de crédito PlayStation e Sony – Nerd4.life

A partir de 1º de janeiro de 2022, para pontos Sony Rewards No Playstation Store Você terá que fazer compras com cartões de crédito Sony ou PlayStation carregam o sinal Visa. O e-mail com os novos termos de serviço já atingiu muitos usuários, gerando certa indignação.



E-mail com os novos termos do Sony Rewards

O Sony Rewards certamente não é muito popular, mas alguns o usam regularmente, por exemplo, para resgatar créditos para gastar na PS Store. Restringi-lo a certos titulares de cartão de crédito pode representar seu fim final ou, pelo menos, uma marginalização adicional. Na verdade, desta forma o alcance é muito limitado e muitos ficarão expostos ou com pontos inutilizáveis.

Seja qual for o caso, os membros do programa continuarão a receber 1 ponto para cada dólar / euro gasto na PlayStation Store até 31 de dezembro de 2021, independentemente do cartão de crédito utilizado.

Os pontos Sony Rewards permitem resgatar muitas recompensas, como os videogames mencionados ou créditos PSN, mas também vários dispositivos Sony, como reprodutores Blu-Ray, soundbars, câmeras e muito mais. Com esse novo movimento, a Sony efetivamente o transformou em um programa relacionado a seus cartões de crédito, ao invés de sua loja.