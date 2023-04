Xbox Game Pass: Quantum Break está prestes a sair do catálogo, diz o aplicativo oficial

De acordo com o pedido oficial de Xbox Game PassParece que quebra quântica ficar de pé Sair do catálogo de jogos por assinatura, tendo aparecido em uma lista de títulos que devem sair do serviço.

Quantum Break é um excelente jogo de ação em terceira pessoa com elementos cinematográficos, desenvolvido pela Remedy exclusivamente para Xbox One e PC. O estranho dessa história é que é um jogo É publicado diretamente pela Microsoftpara o qual a empresa também deve possuir os direitos de propriedade intelectual.

Portanto, embora não seja totalmente original, tem sido considerado mais ou menos assim até agora e, como você sabe, os jogos do Xbox Game Studios não devem sair do catálogo do Xbox Game Pass. Ainda não sabemos se isso foi um bug ou se houve um acordo entre a Microsoft e tratamento que impeça a manutenção permanente do Quantum Break dentro do serviço, aguardamos os esclarecimentos da Microsoft.

Por outro lado, não é a primeira vez que algo assim acontece: não faz muito tempo, We Happy Few também deixou o Xbox Game Pass, apesar do fato de que a equipe Compulsion há muito é parte integrante das primeiras partes a Xbox Game Studios. Nesse caso, a Gearbox Publishing ainda está publicando o jogo, então ainda faz sentido.

No que diz respeito a Quantum Break, a situação parece ainda mais estranha, pois não deve haver nenhuma outra editora no meio além da Microsoft, nenhum outro detentor de direitos no jogo. propriedade intelectualentão talvez a questão esteja relacionada ao desejo da Remedy de retomar o controle do jogo, semelhante ao que aconteceu com Alan Wake, veremos.

De qualquer forma, se ainda não o fez, recomendamos que experimente o jogo e possivelmente termine-o antes de ser retirado de serviço (provavelmente por volta de 15 de abril) ou compre-o usando o desconto em títulos no Game Pass.