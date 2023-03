Cernusco: Um catalisador roubado de um carro estacionado na estação e em plena luz do dia

Algumas semanas atrás, eu estava voltando de um dia na universidade e, como todos os dias, deixei o carro no estacionamento Estação Cernusco-Merate. Depois de ligá-lo, ouvi um zumbido muito estranho e alto que definitivamente não significava nada de bom. Chegando na oficina, fui informado que faltava o catalisador. Após meus momentos de choque, eu realmente percebi que alguém, em plena luz do dia, havia decidido desmontar esta peça enorme do meu carro sem nenhum inconveniente. Moral da história, cerca de um mês depois, ainda não recebi o carro, pois o componente é difícil de encontrar, além de ser muito caro.

Ainda estou surpreso como uma coisa dessas pode acontecer. A pergunta que me faço é como alguém pode não perceber o que aconteceu? Pois era bem visível, repito em plena luz do dia, quando também havia um prédio em construção em frente ao estacionamento. Então a outra pergunta, onde está o controle da polícia local? Talvez ali ou os criminosos tenham agido sem pensar, sabendo que essas verificações não foram realizadas.

Por isso quero avisar a todos que estacionam nessa área que prestem atenção, pode parecer uma área tranquila, mas não é. Verificações regulares pela polícia e, possivelmente, a instalação de câmeras de vigilância por vídeo são aconselhadas.