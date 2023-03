Xbox Game Pass Friends & Family parece custar mais nos EUA? não exatamente [aggiornata]

Conforme relatado via Twitter, a Microsoft parece ter divulgado acidentalmente preço dos EUA para Amigos e familiares no Xbox Game Pass Através do console Xbox. O valor mostrado é de US$ 39,95 (5 logins), em comparação com US$ 14,99 (1 login). No entanto, trata-se de um preço superior ao praticado noutras regiões, como a Irlanda, que custa 21,99€ (5 acessos), face aos habituais 12,99€ (1 acesso). O serviço não está disponível na Itália no momento.

Atualização às 10h55 – Graças a um relato do autor do tweet que encontrei logo abaixo, foi confirmado que se trata de um “alarme falso”. Via ResetEra, o usuário relatou como $ 39,95 é um Preço do serviço na Nova Zelândia. Esse valor corresponde a US $ 25 e, portanto, está bastante alinhado com o preço clássico do serviço. O jogador que compartilhou essa informação é dos EUA, mas mudou a região do console para acessar Resident Evil 4 Remake cedo e esqueceu de mudar a região para EUA após entrar no jogo. Ele confirmou o erro e pediu desculpas. Abaixo você encontrará a notícia original.

notícia originalNo momento em que escrevo esta notícia, Microsoft não revelou oficialmente o preço do Xbox Game Pass Friends & Family nos EUAPortanto, é possível que as informações fornecidas pelo usuário do Twitter não sejam definitivas ou corretas.

Supondo que seja, então será Grande aumento de preço, dado que a relação entre o euro e o dólar será de 21,99 euros – 23,94 dólares. Obviamente, os preços nunca são uma proporção de 1:1, mas no caso de uma assinatura mensal, o número é quase idêntico (€ 12,99 é $ 14,14, que é muito próximo de $ 14,99). Portanto, parece que a versão americana custará mais.

Isso também levanta a questão: o preço do Xbox Game Pass Friends & Family US é possivelmente um O primeiro sinal de um aumento no custo A partir deste modelo de atendimento específico também no resto do mundo? $ 39,95 custa cerca de € 37, o que representa um aumento acentuado em relação ao preço atual de € 21,99. Obviamente, isso é apenas especulação no momento e, de qualquer forma, compartilhar a assinatura com outras quatro pessoas garantirá uma economia significativa em relação ao preço da versão base do Xbox Game Pass Ultimate.

Por enquanto não podemos fazer nada além de esperar por novas informações oficiais. A única certeza é que a Microsoft cancelou a fase beta por um euro do Xbox Game Pass.