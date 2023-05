The Last of Us Multiplayer: a Sony reduziu o tamanho e o escopo do jogo, de acordo com a Bloomberg

O último de nós: facções ou como será chamado o novo projeto multijogador Da Naughty Dog, ele passou por uma Redimensionamento pela SonyO repórter da Bloomberg, Jason Schreyer, informou.

A informação, segundo Jason Schreier, vem de quatro pessoas que “tinham relações com o projeto”, mas que aparentemente pediram para não serem identificadas. Com base nisso, a Sony parecia ter poucos recursos No projeto multiplayer de The Last of Us, a informação exata vem em correspondência com o recente anúncio do que parece ser um atraso interno anunciado pela Naughty Dog.

“A Sony Group Corp. retardou o desenvolvimento de um novo jogo multiplayer da série The Last of Us, com os desenvolvedores reavaliando a qualidade e a viabilidade de longo prazo do projeto”, diz o artigo da Bloomberg.

Fontes internas disseram que a equipe que trabalha no jogo foi reduzida após uma avaliação recente. Um pequeno grupo permanece no projeto enquanto a empresa reavalia para onde ir a seguir. Não foi o jogo que foi cancelado, explica Schreyer, mas muitos Desenvolvedores movidos em outros projetos.

A coisa estranha que emergiu do relatório da Bloomberg é que parece ser Bungie para indicar problemas Do projeto multijogador de The Last of Us, onde realmente começa a diminuir o tamanho do jogo à luz de algumas das fraquezas que foram descobertas em suas propriedades. Tudo isso faz parte da nova função de consultoria da Bungie no PlayStation Studios, como uma equipe de especialistas em jogos de serviço ao vivo.

Quando a Bloomberg enviou um pedido à Naughty Dog para comentários oficiais sobre o assunto, a equipe divulgou a mensagem acima, como se fosse colocar as mãos no vazamento dessa informação. A Naughty Dog, na carta postada há algum tempo, menciona “outros projetos” em andamento, incluindo um novo jogador. Segundo relatos da Bloomberg, parece que muitos desenvolvedores e recursos foram transferidos do projeto multiplayer para outros jogos em desenvolvimento, esperando para entender o que exatamente está acontecendo com The Last of Us: Factions.