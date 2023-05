BMW emerge do lago: Como novo de novo, é ridículo

Parecia uma restauração impossível, afinal esse carro foi caçado do lugar mais inimaginável de todos. Felizmente, os colecionadores que o encontraram sabiam o que estavam fazendo e foi assim que começaram.

Com o tempo, vimos muitas restaurações incríveis de supercarros que realmente pareciam condenados para um declínio lento À mercê dos elementos, ferrugem e abandono, mas isso nunca o agrada. O protagonista da história, um produto da BMW caseira bávara que surpreendeu a todos sobretudo pelas modalidades e circunstâncias de sua descoberta verdadeiramente absurda.

O carro em questão é um carro famoso BMW Z3, o Roadster por excelência da marca bávara durante a década de 1990. Introduzido no mercado em 1995, o carro rapidamente se tornou um dos conversíveis favoritos de todos no Velho Continente e além, devido à sua linha interessante, motor de quatro ou seis cilindros e simplicidade estrutural.

Como acontece com um carro semelhante a… não se divertir. Na verdade esse modelo eu encontrei No meio da água depois de um acidente realmente assustador. Felizmente, as pessoas que recuperaram o carro sabiam o que estavam fazendo e de alguma forma conseguiram colocar o carro de volta na estrada depois de um trabalho muito complicado, lento e longo documentado em vídeo.

A tempestade a atingiu

O carro foi parar em um lago próximo à propriedade de seu proprietário na Flórida, que teve que abandoná-lo após sua chegada do furacão Ian, o golpe mais forte da nação americana no ano passado no outono. A violência dos elementos jogou o carro no lago em frente a casa do dono e quando acabou a emergência encontraram assim.

Felizmente, o carro não ficou na água Muito longo E não era a água salgada que poderia prejudicar seriamente os componentes do carro, principalmente os componentes mais sensíveis e internos. Requer restauração embora processo preciso Desde a limpeza de lama e água fresca até um corpo de água que permeia quase todos os lugares.

Cada componente de um BMW foi cuidadosamente elaborado desmontado e reparado E também limpo, que devolve o carro ao estado de funcionamento. O valor do carro novo ronda os 30 mil euros, pelo que definitivamente não estamos a falar de um supercarro. Enfim, deixar assim seria um desperdício ridículo de um recurso interessante para qualquer motorista, não acha?