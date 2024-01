Palworld: patch v.0.1.1.2 está disponível para as versões Xbox e PC na Microsoft Store

Nenhum feedback oficial foi compartilhado, mas de acordo com os poucos detalhes fornecidos pelo Pocketpair, a nova atualização do Palword “resolve alguns problemas que impactaram negativamente a estabilidade”.

Vai demorar um pouco até vermos PvP e ataques

Obviamente o foco do estudo no momento é resolver os problemas do código Palworld o mais rápido possível e como já foi confirmado Colocando as versões Xbox e PC em pé de igualdade Da Microsoft Store com Steam one, para permitir o jogo cruzado também.

Porém, nos planos de médio prazo, há o desejo de adicionar raids com chefes e arenas para confrontos PvP. Ainda sabemos muito pouco sobre isso, mas a comunidade descobriu que pode ser possível roubar amigos de outros jogadores, o que já gerou alguma polêmica.