The Evil Within 3 está em desenvolvimento? Shinji Mikami deixa pistas estranhas nas redes sociais

Uma mensagem única e concisa de Shinji Mikamiagora da Tango GameWorks, gerou um boato sobre a possibilidade O mal dentro de 3 Ele é Em desenvolvimentoOu pelo menos há novidades sobre a série de terror.

Conforme também relatado no Reddit, de fato, nas últimas horas, apareceu a seguinte mensagem em japonês de Mikami no X, onde o autor relatou “Pausa psicológica“Talvez voltemos”, ou melhor, uma frase vaga, mas que parece abrir a possibilidade de retorno da série em questão.

Psycho Break é na verdade o nome original de The Evil Within usado no mercado japonês, e o resto da declaração parece indicar que a série em questão retornará de alguma forma, talvez com um novo capítulo.