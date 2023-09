PSP: Vendas totais ultrapassam os 82,5 milhões, revela Sean Layden em post comemorativo

Mensagem de marcação Já se passaram nove anos desde o fechamento Produzido pela PlayStation Portable, da qual Layden claramente recorda com carinho, sendo ainda um grande fã da consola da Sony, bem como do seu contributo para o seu sucesso.

O número exato impresso em um determinado PSP

Na verdade, a imagem retrata um modelo muito especial da PSP, que foi claramente confiado a Layden: “Em memória da última produção PSP”, lemos de um lado da parte traseira da consola, enquanto do outro lado encontramos escrito “Marco de produção: 82.523.607 peças.

Estes devem ser os dados oficiais e precisos sobre a quantidade de PSP produzidos durante os dez anos da sua existência no mercado, De 9 de novembro de 2004 a 26 de setembro de 2014. Até agora sabíamos que o total rondava os 82 milhões de consolas, mas neste caso o número é muito preciso.

Embora muitos se lembrem com muito carinho dos consoles portáteis da Sony, parece que a empresa ainda não tem intenção de voltar a esse caminho, após o encerramento da produção do PlayStation Vita. No entanto, algo assim foi lançado recentemente com o Portal PlayStation, mesmo que o dispositivo em questão não seja um verdadeiro console portátil, pois é focado no uso de streaming.