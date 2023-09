CD Projekt RED, mudar para Unreal Engine 5 não significa começar do zero

CD Projeto Vermelho O diretor do Cyberpunk 2077, Gabe Amatangelo, explicou que a mudança para… Motor irreal 5 Isto não significará Do começo Em termos de ferramentas de desenvolvimento.

Como você deve se lembrar, no ano passado o estúdio polonês anunciou The Witcher Remake, afirmando que rodaria no Unreal Engine 5 e assim tomou a decisão Abandone o motor vermelhoo motor proprietário usado desde The Witcher 2: Assassins of Kings.

“Não será como começar do zero”, disse Amatangelo. “Muitas vezes, quando você está tentando implementar essas coisas, como Reconstrução de RayExistem diversas metodologias que podem ser aplicadas a novos motores. Elementos de aprendizagem e estratégias para a criação de arquitetura.”

“Bem, se olharmos para as coisas que o Unreal faz bem e as coisas que o REDengine faz bem, existem algumas semelhanças e algumas diferenças, mas nossos incríveis engenheiros disseram que ‘por todas as coisas que sabemos, vocês são os criadores malucos que quero fazer Em “No futuro, há menos delta aqui. Vamos avançar estrategicamente para os Cinco da UE.”