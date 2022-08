Novo recurso no WhatsApp: bate-papos secretos, mas não é para todos | Descobrir como

Ninguém pode prescindir de um celular porque, por vários motivos, é necessário se comunicar com o mundo em tempo real. Um dos aplicativos mais usados ​​com certeza é O WhatsApp. Somente quem possui um sistema operacional específico pode escolher os chamados chats secretos. É disso que estamos falando.

O WhatsApp É um serviço gratuito de mensagens instantâneas e VoIP. Ele permite que você se conecte com pessoas que também estão do outro lado do mundo. Funciona em dispositivos móveis, mas também em computadores. Para se cadastrar você precisa digitar seu número de celular e pronto.

O WhatsApp Fundada por Brian Acton e Jan Koumex-funcionários da Oi hein!. Foi ideia da com apresentar O WhatsApp aplicativo móvel. A partir de 2015, eles são conhecidos por serem os mais populares do mundo. As chamadas de voz também foram introduzidas. No mesmo ano, foram criados links para outro serviço de mensagens: cabo (Não clicável e não copiável).

Lançado em 2018ou WhatsApp para empresas As pequenas empresas então introduziram recursos de chamadas de áudio e vídeo em grupo. Em 2019, foi anunciado como o terceiro aplicativo móvel mais baixado da década 2010-2019. Desta vez anunciei a introdução de uma nova opção, ou seja, ocultar o status online dos usuários. Ainda há mudanças feitas hoje. Exemplo? As chamadas conversas secretas.

Veja quem pode criar um chat secreto

Resumindo, hoje é possível sair de grupos sem perceber ou é possível restaurar chats excluídos. Você também pode enviar uma mensagem de texto incógnita, e isso pode ser uma distorção dos lados positivo e negativo. Na prática, você pode conversar sem mostrar seu número, mas isso pode ser um problema para quem está do outro lado. No entanto, nem todos podem acessar essas funções.

É necessário ter um sistema operacional Android. Assim, quem não tem terá que esperar. Você precisa criar um perfil invisível, criar um grupo na seção do catálogo de endereços e definir um novo nome. Em seguida, você cria uma lista de contatos dos quais deseja ocultar seu status online. Como vai? vou ao Definições e selecione a opção Exibir contatos e selecione ajustar ou adaptar.

Lista negra de contatos indesejados

Em seguida, precisaremos selecionar os contatos que queremos exibir As pessoas que não queremos ver serão colocadas na lista negra. Depois de escolher os nomes, você terá que clicar neles “Progredindo”. Para resumir: em um grupo, pode haver membros que podem ver nosso status de contato, enquanto outros não podem devido à nossa seleção.