O grito do chefe assusta os jogadores, Bungie corre para se esconder – Nerd4.life

por causa de um insetoum dos líderes da renovada incursão da queda do rei Destino 2 emitindo Grite muito alto O que aterroriza os jogadores. A Bungie já está trabalhando em uma solução.

O inimigo em questão é o temível Golgoroth of the Fallen Raid King, disponível alguns dias antes em Destiny 2. Como muitos outros chefes em raids MMO, se os jogadores não conseguirem realizar a mecânica específica do conflito, o jogo clássico passa a ser um “limpar”. Ou o jogo imediato para toda a equipe termina.

Devido a um bug estranho quando isso acontece, Golgoroth emite um grito ensurdecedor que coloca os tímpanos dos jogadores em risco, além de assustar aqueles que não estão familiarizados com o problema, o que levou a uma reação em cadeia do vídeo, como o do tweet abaixo (cuidado com o volume).

Por meio de um post no Twitter, a Bungie disse que está ciente do problema e, enquanto aguarda a publicação de uma correção, está propondo uma solução simples “faça você mesmo”: diminuir o tamanho do jogo ao encontrar Golgoroth.

Para manter o tópico, a Bungie apresentou na semana passada Eclipse, a nova expansão de Destiny 2 em seu pipeline no próximo ano, e colaboração cruzada com Fortnite.