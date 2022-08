PS5 da GameStop à venda amanhã, 31 de agosto de 2022, sem aumento de preço – Nerd4.life

PS5 digital Estará disponível para compra novamente em Jim Stop Amanhã, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. A fórmula será a mesma: o console será vendido em pacotes com outros produtos, como fones de ouvido e jogos, com disponibilidade anunciada ao vivo durante uma transmissão ao vivo do Twitch. Aqui estão os detalhes do preço, o conteúdo do pacote e como comprá-los, se você estiver interessado.

O pacote proposto pela GameStop esta semana inclui o PS5 Digital, ou modelo sem player, o segundo Dualsense em Midnight Black, fones de ouvido Sades Spirits, o controle remoto multimídia, a base de carregamento para os controles e um cartão com crédito PSN de € 50 . O pacote estará disponível para compra a um preço € 569,98Portanto, com o preço da consola ainda nos 400 euros, sem o aumento oficial de preços que entrará em vigor dentro de alguns dias.

PS5 Digital estará à venda no site oficial da série em 31 de agosto de 2022 A partir das 15h. Como de costume, a disponibilidade real do console será anunciada durante a transmissão ao vivo em Canal oficial da GameStop Italia na Twitch, que começará ao mesmo tempo. Dado que o estoque do PS5 será muito limitado como de costume, o conselho é seguir as orientações diretas desde o início e mantê-lo pronto para fazer o pedido assim que a disponibilidade for anunciada.

