The Last of Us Parte 1: 5 razões pelas quais é um culto que mudou nossas vidas

Ao longo dos anos, os videogames elevaram os padrões em todos os aspectos. O progresso técnico e a jogabilidade são tangíveis, mas a transformação mais sutil e ao mesmo tempo mais óbvia está relacionada às histórias. Da simplicidade de um encanador resgatando uma princesa cativa aos roteiros complexos de hoje, muita água passou por baixo da ponte, com títulos como The Last of Us Part 1 levando a narrativa e a relevância do texto ao limite. só do trabalho cão obedienteLançado em 2013 no PS3, depois no PS4 em forma remasterizada e agora desembarcado no PS5 com um remake, é um dos exemplos mais tirânicos dessa evolução. Então vamos ver o que é um arquivo 5 razões pelas quais The Last of Us Part 1 é um culto que mudou nossas vidas.

Porque é uma viagem

A primeira parte de The Last of Us é uma jornada, tanto internamente quanto no sentido clássico do termo Desde que o mundo começou, onde as histórias são contadas, para atingir seu objetivo, cada personagem deve passar por uma viagemSeja dentro de casa ou pavimentado com quilômetros de asfalto. A jornada é um símbolo daquele caminho que nossos heróis percorrem para alcançar a luz, desde que a percam no início da jornada, o que pode representar uma espécie de salvação para eles. Nesse sentido, a aventura dirigida e escrita por Neil Druckman combina perfeitamente a beira da estrada com o lado luminoso da nova consciência Joel conseguiu no final de sua missão. No decorrer da jornada épica que ele viu acompanhando a pequena Ellie de Boston a Salt Lake City, o espírito esfarrapado da fuga gradualmente aparece rachaduras, arranhadas e lascadas, até que se descobre que o núcleo permaneceu por muito tempo coberto por uma concha forjada. Vida dolorosa. Cada metro que percorre, cada abominação que mata na estrada, cada centímetro que o separa da morte, porque Joel é um passo em direção à epifania que o torna homem renovado, que finalmente encontra naquela garotinha tão diferente de sua filha Sarah um motivo para arriscar tudo. e viver para isso.

Porque nos fala sobre um novo nascimento

No final de sua jornada na primeira parte de The Last of Us, Joel é um homem diferente, renascido em alguns aspectos Focando em Joel novamente, é impossível ignorá-lo Estado psicológico Onde o personagem estava no início da história. A abordagem da vida de nosso herói é clara desde o início: sua existência não faz mais sentido, e ele acaba com os fatos descritos na introdução; O trabalho que ele faz com sua parceira Tess nada mais é do que uma luta estéril. É irônico dizer isso, mas na vida de Joel não há lugar para a vida; A mesma vida que o protagonista terá um novo sabor graças ao relacionamento inesperado com Ellie. Partindo desse pressuposto, a primeira parte de The Last of Us assume as características de uma história Novo nascimentopor uma inesperada segunda chance que o destino lhe dá para voltar a ver a luz do sol, que para Joel é sinônimo de ressurreição. READ Novíssimo Telegram: uma torrente de notícias com a atualização mais recente É um tópico perene no reino da narrativa e pisca para… bem para qualquer um de nós. Sim, porque a habilidade de um roteiro nascido da pena do autor de Uncharted é saber tocar as cordas emocionais que todos percebemos no mundo todouma transcendência de sujeitos e sujeitos que não podem nos deixar indiferentes pela simples razão de que nos envolvem pessoalmente. Claro, nenhum de nós pode ter experimentado exatamente tudo o que aconteceu com o pobre Joel, mas certamente já provamos pelo menos uma vez essa mistura de sentimentos que levou a um abismo, talvez depois de um forte luto ou decepção. Do nosso jeito, nós também, como Joel, carregamos nossa bagagem conosco cirurgiãoque esperamos que desapareça assim que sairmos do escuro graças a um comentário com o qual a vida pode nos surpreender.

Porque depende da imaginação

A influência que os romances distópicos têm no mundo de The Last of Us é muito clara Embora ele não tenha inventado nada do ponto de vista do contexto narrativo geral, uma das vantagens indiscutíveis de The Last of Us Part 1 é que ele transmitiu em um videogame uma fantasia fantástica como aquela pela qual é famoso Produção literária após o fim do mundo. O cenário que vê alguns sobreviventes lutando pela sobrevivência em um ambiente devastado por uma pandemia, desastre atômico ou natural tem sido amplamente abordado na ficção, com alguns exemplos notáveis ​​que orgulhosamente carregavam a bandeira do gênero. O pesadelo de vampiros que Richard Matheson imaginou com ele em 1954 Eu sou a lenda e a devastação descrita por Cormac McCarthy em rua Parece ser a atmosfera mais próxima do trabalho da Naughty Dog, mas o título também mistura elementos de outros marcos da distopia no papel. novela histórica cidade dos ladrões Ele foi uma inspiração valiosa para a equipe de desenvolvimento, enquanto sombra de escorpião Escrito por Stephen King Parece compartilhar The Last of Us a natureza épica de uma longa jornada no meio de Uma imagem pós-pandemia desanimadora. De certa forma também meninos dos homensescrito por Phyllis Dorothy James em 1992 e levado ao cinema por Alfonso Cuaron em 2006, empresta algo ao título publicado pela Sony: o significado de um tópico especial Rendas para uma empresa inteira de joelhos. READ A Microsoft mudou sua cor para a 'tela azul da morte' - Nerd4.life The Last of Us Part 1, em suma, mescla, retrabalha e traz para o console um universo já tratado por grandes autores passados ​​e modernos, mas o faz de forma convincente, identificação E não um derivado: o mundo de The Last of Us é o mundo de The Last of Us.

Porque eles não oferecem descontos

A representação da realidade sugerida por The Last of Us Part I não é menos do que qualquer outra coisa O elemento de jogabilidade é claramente central para um videogame. Mas o último muitas vezes combina com uma paráfrase de alguma forma local Alguns elementos da realidade que aparecem uma vez na tela. As licenças que os jogos tiram para transferir alguns componentes da vida real para eles são multifacetadas, por um lado por razões estilísticas e por outro lado para enfraquecer a influência que deve ser alimentada aos usuários. No entanto, The Last of Us não sucumbe a essa regra não escrita: violência aparentemente comum, morte e vidas passadas das quais se tem evidências tangíveis explorando as várias casas agora de cabeça para baixo … pelo que é. , Sem adoçar o feijão. Uma escolha sem dúvida impressionante, que tem entre seus objetivos a comunicação de que já estamos jogando, mas também que estamos em outro patamar em termos de diversão. Estamos atrás. Tudo isso infunde realismo e credibilidade Completamente novo no contexto do feroz humanóide com patas de lobo que os desenvolvedores imaginaram; O efeito que, se possível, atinge uma dimensão maior com o segundo capítulo da série. Hoje em dia, os videogames são capazes de organizar lutas incríveis e razoáveis ​​e situações cruéis, mas em The Last of Us a sensação de matar pela sobrevivência é palpável, pois fica claro que nesta casa vivia uma família com costumes e seu próprio cotidiano. Em suma, o roteiro desenvolvido pela Naughty Dog é poderoso porque não negocie E não hesita em mostrar o lado contundente da realidade: o lado que não descarta.