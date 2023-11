Sony: processo de US$ 7,9 bilhões contra preços da PlayStation Store continuará

a uma razão A Sony, que foi movida no ano passado, foi acusada de usar sua plataforma de videogame para cobrar caro dos jogadores em Loja PlayStation. O Tribunal de Londres tem agora Progresso autorizado A ação vai contra as objeções da fabricante do PS5. Se perder, a Sony poderá ter que pagar até US$ 7,9 bilhões aos jogadores do Reino Unido.

O Tribunal de Recurso da Concorrência Eu fiquei contra a SonySalientando que ela “não conseguiu provar que [denuncia] Ele não tem motivos razoáveis ​​para apresentar essas reivindicações/nenhuma perspectiva real de sucesso no julgamento.”

A ação, movida pelo advogado consumidor Alex Neal, seguirá agora com audiência entre as partes. Ressaltemos que a Sony não é acusada de fazer nada incomum, como manipular secretamente os preços. O que está em disputa na ação é Exatamente o que todas as plataformas modernas fazem: Aplicação de direitos aduaneiros e prevenção da concorrência. Microsoft, Nintendo, Apple e muitas outras empresas que possuem sua própria plataforma fechada fazem isso. A ação alega que ao não permitir que terceiros vendam diretamente na PlayStation Store, a Sony limita a concorrência e aumenta os preços para os jogadores.