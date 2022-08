God of War Ragnarok é o jogo de capa da nova versão da Game Informer – Nerd4.life

Cabeça jogo de detetive Jogo anunciado Cobertura Da edição 349: Deus da Guerra Ragnarok. Portanto, provavelmente conterá muitas informações novas sobre o jogo altamente antecipado da Sony Santa Monica para PS5 e PS4.

Vamos ver um dos trabalho artístico Da revista:



Nova arte de God of War Ragnarok

Entre as páginas da revista, podemos ler uma entrevista com o diretor Eric Williams e outros membros da equipe de desenvolvimento. Haverá também detalhes de as mudanças Mais relevante do que o primeiro capítulo e os principais episódios do jogo serão explicados, aqueles relacionados ao movimento e à exploração.

Você poderá dar uma olhada no novo arsenal de Kratos, incluindo as ferramentas que ele pode usar durante a aventura, e ele será mostrado pela primeira vez. Reino dos Anões. Também falaremos sobre opções de acessibilidade (quem sabe se estará no nível de The Last of Us Part 1, desse ponto de vista), atualizações destinadas a melhorar a qualidade de vida do jogador e navegação e mecânica.

A versão digital 349 da Game Informer já está disponível para sistemas PC, iOS e Android. A cópia impressa será distribuída nos próximos dias.

God of War Ragnarok será lançado em 9 de novembro de 2022 no PS4 e PS5.