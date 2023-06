Problema de login de Diablo 4, PS5 e PS4 corrigido devido a ‘licença inválida’ [aggiornata]

acesso antecipado a Diablo 4 Não foi tão bom quanto o esperado, pelo menos PS5 e PS4Muitos usuários encontraram um problema misterioso Licença inválida Tente entrar no jogo.

que você selecionou Código 315306o bug infelizmente impediu que aqueles jogadores, que pagaram a mais pelo acesso antecipado, experimentassem a experiência de que falamos em nossa análise do Diablo 4, se não recorressem às vezes a soluções estranhas como a que você encontra descrita mais adiante.

Bom, A Blizzard afirma ter corrigido o problema Após identificar as causas identificou o erro em questão. Isso significa que a maioria dos usuários não deve ver a mensagem de licença inválida, mas se você ver, você ainda deve Entre em contato com o suporte técnico Lembre-se de indicar seu PSN ID e Battle.net ID.

A história original segue.

Durante a noite de hoje, 2 de junho de 2023, o acesso antecipado começou Diablo 4 Para compradores das edições Deluxe e Ultimate. No momento não houve travamento do servidor nem nada, mas infelizmente para alguns jogadores PS5 e PS4 eles acham problemas de login Por causa de um erro relacionado à licença do jogo.

Especificamente, muitos usuários do PlayStation estão recebendo o código de erro 315306 que diz “Não foi possível encontrar uma licença válida para Diablo IV”Relate o problema nas mídias sociais, como Twitter, Reddit e no fórum oficial da Blizzard.

Compreensivelmente, alguns ficaram com raiva, porque o acesso antecipado era um complemento garantido para a compra das edições Deluxe e Ultimate, com preços respectivamente 100 e 110 euros.

A boa notícia é que A Blizzard já está investigando o problemaconforme confirmado por uma postagem no fórum oficial do Diablo 4, portanto, esperamos que seja corrigido em algumas horas.

Enquanto isso, alguns caras na net estão propondo alguns Soluções faça-você-mesmo para resolver o problema. Alguns dizem que o resolveram simplesmente fechando o aplicativo e reiniciando-o ou acessando a Internet. No entanto, outros tiveram sucesso baixando novamente e reinstalando o Diablo 4 em seu console.

Depois, há outra solução, um pouco extrema e cara, mas, para completar, estamos relatando de qualquer maneira. Muitos usuários dizem que é só comprar Pacote com 200 unidades de platina a partir de 1,99 euros de Playstation Store Para resolver magicamente o problema. Como gastos econômicos são necessários e não sabemos se essa correção falhou, desaconselhamos fortemente.

Lembramos que a abertura dos servidores de Diablo 4 está definida para todos os jogadores 6 de junho de 2023 em todas as plataformas. A Blizzard diz que os servidores estão prontos para receber milhões de jogadores no lançamento, mas infelizmente coisas como essa sempre podem acontecer.