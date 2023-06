Minerais Antigos para uma Linha 100% Ambiental

para ele mineral A marca decidiu se inspirar em uma paleta de cores única obtida por meio de uma série de minerais antigos em um processo de tingimento natural que, além disso, tem um impacto ambiental mínimo.

marca londrina Vollebak é conhecido por seus projetos inovadores. E isso é verdade, seja na roupa esportiva projetada para ajudar o sistema nervoso simpático do usuário, na “jaqueta Mars” com bolsos antigravidade ou na “Coleção 100 anos”, composta de peças quase indestrutíveis feitas para resistir a um século de desgaste. Como diz o slogan de Vollebak, essas são as roupas do futuro.

novo projetoNo entanto, Steve e Nick Tidball, os irmãos gêmeos que fundaram a gravadora, veja Cave no passado em busca de materiais antigos Para promover a mais recente coleção da marca, que foi lançada recentemente. Valioso Minerais incluem roupas que obtêm suas cores únicas de uma variedade de pigmentos minerais naturais Datando de tempos pré-históricos, são celadonita, hematita, ocre e solos vulcânicos.

Projeto pré-histórico

Comparado com alguns dos complexos projetos de engenharia de Vollebak, O grupo Mineral distingue-se pela relativa facilidade. Na verdade, cada peça de roupa é simplesmente deixada em repouso em um banho de cada mineral, deixando os únicos subprodutos como sedimentos naturais e água.

Ambos são diferentes Os minerais têm uma história natural rica e cultural. A hematita vermelho-sangue, por exemplo, é a principal fonte de todo o ferro da Terra, a celadonita se forma quando a lava e a água do mar se encontram, enquanto o ocre é o pigmento mais antigo do mundo. Muitos foram usados ​​pelo homem pré-histórico para criar desenhos e pinturas rupestres. Basta dizer que, em 2011, foi descoberta na África do Sul uma pintura abstrata de 73 mil anos, pintada em tons pastéis e considerada a primeira obra pictórica da história da humanidade.

Como Vollebak continua a procurar novas maneiras de baixo impacto para tingir roupas, recorremos às ferramentas de coloração Neanderthal para a coleção “Metallic” usando minerais, rochas e terra. Os minerais, por exemplo, não contam apenas a história da vida na Terra, mas também a história da cor. E embora possamos pensar em humanos pré-históricos vestidos com peles escuras e cavernas ainda mais escuras, sua paleta de cores real não parece totalmente deslocada nas ruas de Los Angeles ou Estocolmo.

diz Steve Tidball, CEO e co-fundador.

cores

coresexibido com precisão, Dê a cada vestidode moletons a calças de moletom e camisetas feitas de misturas de cânhamo e algodão, Uma sensação de conforto em viver. Enquanto os vestidos são feitos em Portugal, Os minerais vêm da região italiana entre Veneza e Veronaonde os Alpes Apuanos e as chamadas “Montanhas de Mármore” estão localizadas próximas às rochas sedimentares carbonáticas das Dolomitas.

Para criar o novo grupo, Os minérios eram extraídos para serem processados ​​em um banho onde as roupas ficavam de molho. Desta forma, a empresa, sempre buscando a inovação contínua, garantiu que suas roupas tivessem uma aparência natural e atemporal, intimamente ligada à terra.