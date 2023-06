Teste de estrada e análises do novo Opel Mokka 2023, um crossover compacto para consideração de preço e qualidade

Opel Mokka É um crossover compacto que compartilha a mesma plataforma técnica do Corsa e vários modelos da linha Stellantis. A sua estética não passa despercebida, com frente quadrada e equipada com grelha fechada e traseira estreita. Cores de carroceria brilhantes também estão disponíveis.

Cuidadosamente acabado e bem equipado, o Mokka apresenta um cockpit moderno com duas telas que ocupam grande parte do painel.

o Espaço para passageiros e coisas Seu tamanho compacto é impressionante, enquanto a capacidade do porta-malas e a acessibilidade são aceitáveis. O carro tem bom isolamento acústico e proporciona uma experiência de direção dinâmica. O motor 1.2 turbo a gasolina oferece um impulso poderoso e combina bem com a caixa de câmbio automática. A aderência e o manuseio da estrada são mais do que bons, embora algumas irregularidades possam ser sentidas em estradas ruins. Vamos mergulhar em tudo:

2023 Opel Mokka, teste de estrada

Comentários sobre o crossover 2023 Opel Mokka

Opel Mokka A 415 cm de comprimento Ou mais 9 Corsa que compartilham a mesma base mecânica. As suas linhas caracterizam-se por formas quadradas mas aerodinâmicas e oferecem a possibilidade de escolher combinações de cores arrojadas. A amplitude é boa, mesmo que a zona traseira seja pouco ventilada e um pouco escassa em termos de acessórios, enquanto a bagageira, com capacidade para 350 litros, não é particularmente confortável de carregar.

A plataforma, os motores e as suspensões são os mesmos dos outros carros da gama Stellantis Citroën, DS e Peugeot, mas a configuração foi calibrada de maneira mais matemática. De fato, o carro faz curvas com agilidade e precisão, mesmo com alguns solavancos ruins devido às grandes rodas de 18 polegadas desta versão.

O Opel Mokka oferece um bom nível de isolamento e uma caixa de velocidades automática rápida e suave. O motor 1.2 garante boa aceleração sem consumo excessivo de combustível. freio Opel Mokka Caracteriza-se pela alta eficiência, com curtas distâncias de parada. Há também muitas ajudas eletrônicas de direção disponíveis nas versões mais ricas, incluindo um sistema de direção semiautônomo com centralização na faixa, frenagem automática em todas as velocidades e controle de cruzeiro adaptativo.

dentro de Opções mais interessantes Os faróis de LED Matrix são muito eficazes: eles sempre fornecem uma luz intensa como os faróis de máximos, mas evitam o brilho ao criar áreas de sombra que combinam instantaneamente com outros veículos. Em testes conduzidos pela Euro Ncap, moca Pontuou 4 de 5 estrelas, observando as pressões ligeiramente mais altas no peito do motorista durante uma colisão frontal simulada com um manequim representando um carro que se aproxima e durante uma colisão de impacto lateral em um poste.

Vauxhall Mocha 2023 É caracterizado pela agilidadeDireção precisa e caixa de câmbio automática confiável. A cabine é isolada da maioria dos ruídos indesejados, mesmo em altas velocidades. Com seu baixo peso e boa aerodinâmica, o motor 1.2 oferece desempenho dinâmico, resposta rápida e funcionamento suave. Uma série de auxiliares eletrônicos de direção são incluídos como padrão e combinam com o mais alto nível de estabilidade e capacidade de frenagem. A partir de 28 mil euros.

Vauxhall Mocha 2023 Ele tem um limite de carga relativamente alto em comparação com o nível do solo e o piso interno do veículo. Não está entre os melhores carros para alinhar as irregularidades do asfalto. O controle do clima é automático, mas é de uma zona e requer o uso da tela para algumas configurações, o que pode ser uma distração. avanço do sofá Descanso suficiente, mas a acessibilidade é ok e as janelas são pequenas. Faltam aqueles pequenos acessórios que poderiam contribuir para o conforto geral do carro.