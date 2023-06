E3 “se matou” e não é culpa do Summer Game Fest, diz Geoff Keighley

Jeff Kelly, produtor e apresentador Jogo Festival de VerãoEle afirmou que seu evento de verão não era motivo para E3 2023 canceladaEm vez disso, foi a própria Agência Espacial Européia que emitiu a decisão de estragar o evento de Los Angeles.

Em entrevista ao VGC, ele foi questionado sobre como se sente com o apelido de “E3 Killer” dado a ele online. Em resposta, Keighley comentou:E3 se matou com as próprias mãosE que o Summer Games Festival surgiu pelo fato de o evento ter começado a perder força nos últimos anos.

“Acho que a E3 se matou”, disse Kelly. “Entendo por que as pessoas dizem que o Summer Game Fest matou a E3, mas acho que criamos este evento porque vi as rodas caírem do trem da E3”.

“Como todo mundo adora essa época do ano… Por duas décadas, a E3 fez parte da minha vida desde os meus 15 anos. Verão”

“Foi triste ver que começou a desmoronar. Acho que eles tiveram um problema com a importância do evento e nos últimos anos também com compartilhamento. Bem, acho que a pergunta é, se não fizermos o Summer Games Festival, o que vai acontecer? Acho que as coisas vão desmoronar neste verão.”

Como sabemos, antes do cancelamento da E3 2023, Vários editores decidiram não participar, em muitos casos organizando sempre showcases separados no período de verão, por exemplo, Sony, Microsoft, Ubisoft e Devolver Digital, para citar alguns, ou decidindo apresentar seus próprios produtos no Summer Game Fest. Sobre esse último ponto, Kelly disse que não foi uma das razões pelas quais ele precipitou o cancelamento da E3, também porque os planos para o evento não mudaram nem um pouco após o anúncio da ESA.

“Fiquei triste por termos que começar a construir algo novo (o Summer Games Festival), mas fizemos tudo em colaboração com os editores e nossa lista de parceiros não mudou nada com o cancelamento da E3 deste ano”, disse ele. .

Finalmente, Keighley explicou que o O Summer Game Fest não começou como um concorrente direto Da E3, já que o objetivo era dar vida a um evento digital, ao invés de um grande evento físico.

“A E3 foi cancelada em 2020, depois que me enfiei por causa da pandemia e comecei a pensar no Summer Game Fest, sem nem saber o que realmente estava fazendo. Estávamos apenas tentando encontrar uma maneira de levar a notícia aos fãs, “Keighley acrescentou.

E então houve a E3 digital que eles fizeram em 2021, que eu acho que foi uma tentativa de fazer algo semelhante ao que fizemos. Então foi cancelado no ano passado e neste ano. Então, sim, nunca pareceu que estávamos em competição com a E3, estávamos fazendo algo diferente. Estávamos focados em um grande show digital ao vivo.”

Lembramos que o Summer Game Fest 2023 será transmitido em 21:00, horário italiano, na quinta-feira, 8 de junho de 2023. Segundo a tradição, está convidado a acompanhar este evento e todos os outros programados para os próximos dias, no dia canal do Twitch de Multiplayer.it.