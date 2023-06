watchOS 10 oficialmente apresentado pela Apple

A Apple apresentou o novo watchOS 10 na WWDC 2023 com vários novos recursos para Apple Watches.

Muitas novas telas e informações, em todas as telas de papel de parede

A Apple forneceu um arquivo Interface watchOS completamente redesenhada Com mais informações disponíveis em cada papel de parede, basta usar um Rotação da coroa digital. É, antes de tudo, uma integração de ajuste semelhante à Siri com o que fazer durante o dia, mas é claro que a tela também pode ser personalizada para que você tenha todos os detalhes em seu pulso.

Também vem um novo design de aplicativo como este horas locais que agora exibe mais informações sobre o fuso horário graficamente. Até o aplicativo atividade É atualizado com medalhas e todos os outros dados relevantes, sempre acessíveis através da coroa digital rotativa.

Esta nova linguagem de design pode finalmente ser explorada por outros desenvolvedores que assim poderão criar aplicações cada vez mais informativas.

O novo mostrador também é muito bom parasita Ele se integra ao clima e se adapta dinamicamente exibindo telas em constante mudança. Em vez disso, há um comprimido de placa.

Novos modos de ciclismo e trekking

Também há novidades no rastreamento esportivo com ciclismo que monitoram melhor as sessões de ciclismo e caminhadas para passeios ao ar livre. Não faltam novas maneiras de visualizar dados de bússola e pontos de passagem introduzidos com o watchOS 9. O mapa topográfico de caminhada também chega aos EUA e está cheio de detalhes úteis.

Os desenvolvedores poderão criar Novos cenários para criar cada vez mais aplicativos de rastreamento de condicionamento físico. Vimos uma demonstração de golfe, mas há muitos cenários. Basicamente, os sensores de movimento nos modelos Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra detectam mudanças repentinas de velocidade e aceleração, como quando um usuário usa um taco de golfe ou raquete de tênis, e podem disponibilizar esses dados para o desenvolvimento de aplicativos de terceiros.

Novos recursos de saúde

Novos recursos chegam ao watchOS 10 úteis para cuidar de si saúde psicológicaDesestresse e ajude a si mesmo, descreva melhor seu humor e estado atual. Tudo isto integra-se com a app Mindfulness e app Health no iPhone e iPad e também ajuda os utilizadores a criar relatórios, possivelmente para serem discutidos numa sessão de psicoterapia com um profissional.

No entanto, aqueles que sofrem de Deficiência visual Assim como a miopia, ele pode obter ajuda dos novos recursos do watchOS 10 que ajudam a rastrear o progresso ao ar livre sob a luz do sol, e é uma das melhores estratégias para reduzir a incidência dessa condição clínica. E sempre com o objetivo de descansar os olhos, você pode usar a nova função Screen Distance no iPhone e iPad para manter a tela na distância correta.

“Nosso objetivo é dar às pessoas as ferramentas de que precisam para cuidar de sua saúde. E com esses novos recursos, expandimos a já abrangente gama de ferramentas personalizadas de saúde e bem-estar disponíveis no iPhone, iPad e Apple Watch.” “A saúde visual e mental são importantes, mas muitas vezes negligenciadas. Estamos entusiasmados em apresentar recursos que fornecerão novas informações valiosas para entender melhor sua saúde. Armados com esses dados, poderemos tomar decisões mais informadas e ter mais informações conversas com nossos cuidadores.”

Todas as outras notícias do watchOS 10

Mais atualizações do watchOS 10:

o nome Ele permite que você compartilhe facilmente informações de contato aproximando seu Apple Watch do iPhone de outra pessoa. Em um Apple Watch, o NameDrop também pode ser usado tocando no botão de compartilhamento no cartão de contato pessoal do aplicativo Contatos ou em uma complicação de Meu cartão e aproximando o relógio do Apple Watch de outra pessoa. READ "Aloy tem barba" polêmica social sobre cabelo no rosto da protagonista - Nerd4.life

o Mapas off-line no iPhone Eles permitem que você acesse o sistema de navegação, veja um ETA, encontre lugares em mapas e muito mais quando o Wi-Fi ou as redes celulares não estiverem disponíveis. Esses recursos também podem ser usados ​​em um Apple Watch que esteja ao alcance do iPhone emparelhado.

Agora isso é possível Iniciar uma mensagem de vídeo do FaceTime e assista ao vivo no seu Apple Watch. O Apple Watch também suporta áudio em chamadas FaceTime em grupo.

Aplicação de medicamentos Envia um lembrete ao usuário caso ele não efetue login para tomar o medicamento após 30 minutos do horário especificado.

Apple Fitness + oferece planos personalizadosuma nova forma de receber programas personalizados de treinamento ou meditação, com base no dia, duração, tipo de exercício e muito mais; grupos, que permite selecionar vários exercícios e meditações para alternar facilmente entre eles; E O som está em primeiro planoque oferece a possibilidade de priorizar o volume da música ou a voz da equipe do treinador.

Quando sai o novo watchOS 10?

O novo watchOS 10 chegará no outono, provavelmente entre setembro e novembro, conforme a tradição. Vamos atualizá-lo com todas as novidades sobre o software e a lista de dispositivos compatíveis. Já hoje veremos o primeiro beta para desenvolvedores.

Leia também: watchOS 10, lista de relógios Apple compatíveis

Notícias