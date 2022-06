Possíveis surpresas da conferência Xbox e Bethesda – Nerd4.life

Xbox Game Pass Pode haver um mês muito rico pela frente, considerando que além dos jogos já anunciados em junho de 2022, parece que Possíveis surpresas Você pode chegar durante a conferência Xbox & Bethesda Show 12 de junho de 2022.

Nas últimas horas vimos o anúncio do primeiro lote de jogos no Xbox Game Pass em junho de 2022, que já oferece alguns títulos interessantes como Assassin’s Creed Origins e Chorus e For Honor, dois dos quais também devem ser lançados cada vez mais colaborações entre a Ubisoft e o serviço de assinatura da Microsoft, mas isso não é tudo.

O post oficial no Xbox Wire faz uma vaga alusão ao monitoramento dos canais sociais do Xbox para possíveis “surpresas” durante a apresentação do Xbox & Bethesda em 12 de junho de 2022, mas essa não é a única evidência que nos leva a acreditar que outros jogos estão chegando, talvez também na primeira quinzena de junho de 2022.

Um dos elementos que se destaca no anúncio de hoje, aliás, além do número limitado de jogos pelos padrões que estamos acostumados ao Xbox Game Pass, é o fato de os lançamentos chegarem até 7 de junho de 2022.



Xbox Game Pass, jogos chegando no início de junho de 2022

O esquema de anúncio de atualização de catálogo padrão normalmente exige que a primeira entrega ocorra pelo menos nas duas primeiras semanas do mês, o que nos leva a consideraroutra onda Espera-se que os jogos sejam anunciados na noite de 12 de junho e depois adicionados à segunda metade do mês.

Já em outras instâncias anteriores semelhantes, em alinhamento com os grandes eventos de junho da Microsoft, vimos a introdução de diferentes jogos anunciados ao vivo dentro show noturno, com o exemplo mais interessante visto no momento da aquisição da Bethesda, com a inclusão geral de uma grande quantidade de jogos pela respectiva tag. Então, vamos ficar de olho no Xbox & Bethesda Show em 12 de junho de 2022 para descobrir quais surpresas estão chegando no Xbox Game Pass.