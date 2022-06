Nova versão com feedback tátil chegando? Assim sugere o Xbox Design Lab – Nerd4.life

Microsoft pode anunciar em breve um arquivo nova cópia A partir deControle Xbox, possivelmente com feedback tátil. Nada foi relatado oficialmente ainda, mas uma sugestão muito franca saiu sobre isso Laboratório de design do Xbox.

De fato, o site XDL está fechado e atualmente mostrando uma imagem de teaser que podemos ler: “Por favor, espere e veja no que estamos trabalhando”. Abaixo está uma promessa de que o site estará novamente online em breve. O resto da imagem consiste em um console com caminhos estranhos.



O que o Xbox Design Lab anunciará?

A hipótese mais adotada é que durante o Xbox & Bethesda Showcase em 12 de junho, um novo console pode ser mostrado, possivelmente com feedback tátil, de acordo com um pedido alto de fãs, a fim de preencher a lacuna de tecnologia com o PS5 DualSense.

No passado, surgiu a possibilidade de que a Microsoft estivesse trabalhando em uma nova versão do console Xbox. De fato, os próprios gerentes da Microsoft afirmaram repetidamente que o desenvolvimento do console não vai parar. Portanto, seja em breve ou precisemos esperar um pouco mais, é apenas uma questão de tempo até que um novo console Xbox de algum tipo seja lançado.