Anunciando novos jogos grátis para PS4 e PS5

Após uma longa série de vazamentos e rumores, finalmente conhecemos oficialmente Novos jogos gratuitos do PlayStation Plus Essentials em junho de 2022 E sim: ela também hospeda God of War de graça no PS4 e PS4.

atras do Deus da guerra Eles também encontraram espaço no catálogo Naruto para Boruto Shinobi Striker E a Nickelodeon All Star Brawl. Os assinantes poderão Baixe novos jogos gratuitos do PlayStation Plus De 7 de junho a 5 de julho, inclusive.

Jogos gratuitos do PlayStation Plus em junho de 2022

God of War (PS4 compatível com PS5)

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4 compatível com PS5)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS5 e PS4)

God of War dispensa apresentações. O vencedor do Game of the Year 2018 no Game Awards oferece uma das experiências de jogos, audiovisuais e narrativas mais populares para a última geração de consoles e pede para se passar por um Kratos mais velho, em uma jornada perigosa, mas necessária, com seu filho Atreus.

Baseado na popular franquia Masashi Kishimoto, Naruto to Boruto Shinobi Striker é Jogo de ação em equipe Que explora o elemento social para dar vida a batalhas verticais, dinâmicas e impressionantes, como as que vimos na série animada.

Finalmente, Nickelodeon All-Star Brawl é Jogo de luta corajoso colorido Dedicado aos mundos mais famosos do canal de televisão americano. Vamos falar por exemplo sobre Bob Esponja Calça Quadrada, Rugrats, Tartarugas Ninja, Ren e Stimpy.