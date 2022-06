O tamanho do mito? Um grande produtor de Playground Games – Nerd4.life . está se envolvendo

Após os supostos rumores Redimensionar A partir de mito E os problemas pelos quais os jogos Playground passarão no decorrer do desenvolvimento, um Ótimo produto Da equipe britânica Interveio No Twitter para prestar alguns esclarecimentos.

Embora ela não tenha respondido exatamente aos rumores espalhados ontem por uma fonte não verificada e sem precedentes em confiabilidade, Amy (esse é o nome do produtor número um no Twitter) queria Explique alguns aspectos do desenvolvimento do jogo, principalmente em relação à análise exploratória do projeto.

“Eu queria esclarecer algo sobre ele Estudo exploratório: Esta é uma parte normal, necessária e saudável do desenvolvimento de jogos, posso garantir que qualquer jogo Triple A que joguei passou por esse processo regularmente. Escopo Durante o desenvolvimento”, escreveu o desenvolvedor do Playground.

“A intenção é garantir que toda a equipe esteja focada em uma visão clara e que eles possam perceber isso sem ter que se matar. Jogos que não passam por essas fases corretamente muitas vezes acabam com atrasos e esmagamentos, os quais nós queremos. Nós evitamos.

Então não é um problema único negação Abordando os rumores que foram divulgados ontem, mas uma explicação de algumas das etapas de desenvolvimento necessárias para garantir a saúde do projeto e da equipe de desenvolvimento, ressaltando em qualquer caso que o trabalho está indo conforme o planejado. Nesse caso, “scoping” é um processo realizado periodicamente durante o desenvolvimento do jogo, principalmente na produção em massa, com a intenção de fazer uma análise de quais conteúdos adicionar ou não com base no tempo de trabalho e recursos disponíveis, muitas vezes para evitar atrasos ou recorrer a flexões, ou adotar soluções técnicas alternativas.

É possível que o produtor, vendo os inúmeros artigos com tons de alerta que apareceram nas últimas horas, quisesse lançar sinal calmante Embora não responda diretamente às vantagens, também porque, para desenvolvedores individuais, geralmente é melhor evitar ficar atolado em comentários sobre rumores.