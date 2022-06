“Isso é o teletransporte da informação”, um estudo na natureza que nos aproxima da Internet para um futuro mais seguro

à palavra “transferência instantâneaOs fãs de ficção científica vão pensar imediatamente Capitão Kirk e tudo Sr. Scotty nave estelar projeto Na série Star Trek, onde humanos, alienígenas e objetos podem ser despojados e materializados à vontade, mesmo em grandes distâncias entre o ponto de partida e a chegada. Essas não são descobertas tão “estranhas”, mas o teletransporte do qual a notícia vem certamente empurra a imaginação para um futuro com um potencial incrível para toda a humanidade. De fato, uma equipe de pesquisadores da Holanda, da Delft University of Technology e da Netherlands Organization for Applied Scientific Research, publicada na prestigiosa revista temperar a natureza eu consegui pegar Transmissão simultânea de informações quânticas entre dois nós não adjacentes em uma rede quântica de três nós.

Além da nuvem de jargão técnico, este é um passo essencial para a criação de um teia quântica, Uma rede surpreendentemente mais segura e eficiente do que a rede atual. Rede quântica administrada por autores de pesquisa Sophie HermansE a Ronald Hanson e seus colegas participaram de três contratos nomeados Alice, Bob e Charlie Conectados por fibra ótica, com conexões diretas entre Alice e Bob e entre Bob e Charlie, mas não entre Alice e Charlie. O teletransporte requer antes de tudo o compartilhamento de estados quânticos (e, portanto, informações) através do fenômeno físico deemaranhado entre nós adjacentes. Em seguida, passamos a realizar o processo de troca quântica no nó central Bob, criando assim um vínculo emaranhado Entre Alice e Charlie. Graças ao vínculo, cada estado associado a Alice foi reproduzido instantaneamente em Charlie, assim, “transmissão simultânea” de informações quânticas entre eles. No entanto, ainda é cedo para imaginar uma rede bem organizada. De acordo com os autores, serão necessárias mais melhorias em vários recursos do sistema para permitir mais Ciclos de teletransporte e para produzir redes quânticas em larga escala.

No entanto, ainda é um grande passo que chega no dia em que um novo estudo é anunciado, cujos resultados devem ajudar a mitigar o número de erros em computadores quânticos. Especificamente, um grupo de cientistas liderados por Thomas Munz Do Departamento de Física Experimental da Universidade de Innsbruck, na Áustria, ele realizou operações nos chamados “qubits lógicos”, para que erros causados ​​por operações físicas básicas relacionadas a informações processadas em um futuro computador quântico pudessem ser detectados e corrigidos .

