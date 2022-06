Dreadwolf anunciado, nome oficial e detalhes de Dragon Age 4 – Nerd4.life

A BioWare Corporation anunciou hoje Dragon Age: Dred Wolfou o Título do quarto capítulo Da popular série que está em desenvolvimento há muito tempo com o logotipo e uma mensagem especial da equipe da BioWare explicando alguns detalhes sobre o jogo em andamento.

Dredolph, é isso Era do Dragão 4 Para todos os efeitos, ele não será lançado em 2022: os desenvolvedores afirmaram claramente que o jogo precisa de mais tempo para atingir a maturidade e não poderá ser lançado neste ano, mas aparentemente “estamos nos aproximando de a próxima aventura”, como afirmado.

Então Dragon Age: Dreadwolf é o nome oficial de Dragon Age 4, e a BioWare também publicou o primeiro nome Introdução Das origens deste título. O lobo temível é Solace, que é considerado por alguns por uma antiga divindade dos Elfos, mas outros dizem que não.

Outros dizem que ele é um traidor de seu próprio povo… ou um salvador que agora está tentando salvá-los às custas de seu mundo. Seus motivos são obscuros e seus métodos às vezes questionáveis, tanto que ele ganha a reputação de um deus enganador, o herói de jogos sombrios e perigosos.

Os desenvolvedores dizem que o nome Solas indica a ampla gama de infinitas possibilidades de como a história do novo jogo se desenvolverá, mas a BioWare reitera que os jogadores permanecerão no centro de tudo.



Por outro lado, Dragon Age: Dreadwolf parece ser um capítulo um pouco separado dos capítulos anteriores, permitindo que todos acompanhem a nova história sem necessariamente ter que reviver os capítulos anteriores.

Obviamente, haverá muitas conexões eUniverso de referência É sempre nas três temporadas anteriores, mas a narrativa será montada de tal forma que poderá acomodar até jogadores que não experimentaram os jogos lançados anteriormente.

Mais informações sobre Dragon Age: Dreadwolf chegarão nos próximos meses, como explica a BioWare:

Suspeitamos que você tenha dúvidas e elas serão respondidas em tempo hábil. Mesmo que o jogo Eles não serão lançados este anoEstamos nos aproximando da próxima aventura. Tenha certeza de que Solace está colocando suas peças no tabuleiro enquanto falamos. É tudo o que temos por enquanto, mas espero que conhecer o título oficial tenha despertado alguma curiosidade, pois falaremos mais sobre o jogo no final do ano!

Diz-se que Dragon Age 4 estava no meio da produção em fevereiro passado, então ainda há um longo caminho a percorrer. E o novo jogo incluirá personagens que, segundo os desenvolvedores, “terão mais caráter do que nunca”.