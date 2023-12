Hino: ex-EA revela unidades vendidas; O jogo quase correspondeu às expectativas iniciais

Como você pode ver acima, Scriabine diz que o jogo vendeu 2 milhões de unidades na primeira semana 5 milhões no total em um horário não especificado . Obviamente, estes não são dados oficiais, embora venham de alguém que já trabalhou na empresa.

As informações vêm do seu perfil do LinkedIn Alexander Scriabin, ex-funcionário da EA Que trabalhou na empresa por onze anos antes de sair em 2021, quando era Diretor de Engajamento Global em Mídias Sociais.

Hino, o que a EA esperava?

Hino Nacional

No entanto, como os 5 milhões de unidades do Anthem se comparam às expectativas da EA? Segundo comunicado da empresa divulgado em maio de 2019, o objetivo era vender Entre cinco e seis milhões de unidades até março de 2019 (O jogo foi lançado no final de fevereiro de 2019.)

Porém, não se deve pensar que os cinco milhões vendidos pela Anthem, desde que sejam dados precisos, significam que o jogo atingiu as expectativas. Na verdade, a EA falou sobre os dados durante o primeiro mês e ficou claro que a meta era muito maior no longo prazo, dada a natureza de “jogo como serviço” do produto.