Apple lança iOS 17.2.1 para todos, junto com macOS 14.2.1

Como esperávamos, a Apple lançou oficialmente iOS 17.2.1 para todos Usuários de iPhone, além Mac 14.2.1. É curioso notar como não Houve o lançamento do watchOS 10.2.1, talvez porque os engenheiros estavam envolvidos em aspectos mais importantes do software, como a capacidade de contornar a proibição de violação de patentes.

Como entendemos pelo nome (ou melhor, pelo número da compilação), esta é definitivamente uma atualização menor, que geralmente se concentra na correção de bugs e vulnerabilidades.

Após o lançamento do iOS 17.2 na semana passada, alguns usuários relataram um bug que fazia com que o aplicativo Mensagens desaparecesse quando os ícones do aplicativo eram reorganizados na tela inicial.

O changelog confirma que a atualização inclui a resolução de problemas de segurança, mas no site da Apple nada foi especificado ainda.

Baixar iOS 17.2.1

Você pode baixar a atualização diretamente do seu iPhone em Ajustes > Geral > Atualização de Software. Porém, se quiser restaurar seu dispositivo e fazer uma instalação limpa, você pode agilizar o processo baixando o firmware abaixo, no formato .ipsw: