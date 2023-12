McLaren GT se torna GTS

Ele já tem 4 anos – o McLaren GTS Ele substitui o GT anterior, lançado em 2019. O carro já está disponível para encomenda e a entrega está prevista para 2024. O McLaren GTS melhora todos os aspectos do GT anterior, mantendo ao mesmo tempo o caráter elegante e amigável do supercarro que contribuiu para seu sucesso.

Melhorias – Os engenheiros revisaram a dinâmica de condução e Fluxos aerodinâmicosCom entradas de ar nas laterais, cujo formato foi modificado para ser mais eficaz. Carroceria curvilínea McLaren GTS Ela poderá ser customizada pelos clientes, que poderão escolher entre as novas cores Verde Mantis, Azul Tanzanita, Prata Gelo e Cinza Lava (exclusivas para o GTS), que poderão ser combinadas com dois designs de rodas de liga leve em acabamentos diferentes.

Fique leve – A ênfase foi colocada na estrutura de fibra de carbono Estrutura monocoque Deve garantir excelentes qualidades dinâmicas, além de manter o ponteiro da escala baixo, onde para. 1.520kg. em frente McLaren GTS, o distinto estilo “cabeçote de martelo” foi modificado com uma nova seção inferior do para-choque dianteiro. As aletas de entrada de ar dianteiras e as entradas de ar nos para-lamas traseiros (mais altas que as duas anteriores) estão disponíveis mediante solicitação em fibra de carbono brilhante.

“foguete” – Sob a tampa traseira do carro McLaren GTS Encontramos o que é experimentado e testado Motor V8 biturbo de 4 litroscuja força atingiu 635 cv; Os 15 cavalos de potência adicionais vêm do aumento do torque do virabrequim, possibilitado por um tempo de combustão mais agressivo e um tempo de ignição revisado. Quando a função de controle de lançamento está ativada (padrão), o GTS acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos e de 0 a 200 km/h em 8,9 segundos, e atinge velocidade máxima de 326 km/h. O V8 está acoplado a uma transmissão de dupla embreagem e sete velocidades que deve garantir mudanças de marcha rápidas e suaves. Três modos de condução: Comfort, Sport e Track.

Freios de supercarro – Contribuem para determinar as qualidades dinâmicas de Supercarro autênticoFreios de cerâmica de carbono dianteiros de 390 mm e traseiros de 380 mm, permitindo que você pare o carro McLaren GTS dos 100 km/h em 32 metros, pneus P Zero (225/35 20 polegadas e 295/30 21 polegadas).

Isso não muda por dentro – Algumas novidades dentro da cabine de passageiros McLaren GTSque conta com dispositivos visuais em painel de 10,25 polegadas e tela sensível ao toque de 7 polegadas do sistema multimídia.