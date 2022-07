Sony está contratando funcionários para trabalhar em emuladores e retrocompatibilidade – Nerd4.life

Sony Procuro funcionários para contratação nesta área Emuladores e compatibilidade com versões anteriorescomo emerge do anúncio de emprego em A “Engenheiro Clássico”que obviamente deve ter um cuidado especial com tudo relacionado ao catálogo de clássicos, que se tornou uma parte importante do serviço PlayStation Plus Premium.

Parece que esse especialista nos clássicos, entre as tarefas, deveria lidar também com o desenvolvimento e aprimoramento de emuladores, o que poderia ter algo a ver com Jogos PS3, que são jogados no PS5 E o PS4 ainda é um problema.



PlayStation Plus, logotipo

Embora existam emuladores tecnicamente bons para jogos de PS3 no PC, a Sony ainda não sugeriu uma solução adequada nessa frente no PS5.

Jogos PS3 no catálogo PlayStation Plus PremiumNa verdade, ele só pode ser usado por streaming para resolver o problema, mas o problema provavelmente se desenvolverá nos próximos meses e parece que essas suposições da Sony estão indo na direção do progresso técnico na reprodução de jogos clássicos no PS5.

A descrição do trabalho diz: “A posição de engenheiro de desenvolvimento de software na equipe de ferramentas e tecnologia suporta a divisão PS4 e PS5 Classics lançada recentemente”. “Os jogos clássicos funcionam emulando plataformas PlayStation legadas. Como arquiteto clássico, você trabalhará em estreita colaboração com um grupo de desenvolvedores, produtores e funcionários de controle de qualidade para corrigir bugs, desenvolver novos recursos e até novos emuladores.”

Isso também pode estar relacionado a uma patente recente da Sony que parece se referir ao uso de acessórios e periféricos do PS3 no PS5.