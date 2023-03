AirTags são perigosos ou não? Este uso ilegal devasta a população em todos os lugares

Embora os serviços e acessórios da Apple sejam projetados para fins pacíficos e positivos, há quem decida aproveitar certos recursos de um determinado produto da Apple.

Há algum tempo, a Apple lançou o AirTag, um dispositivo verdadeiramente portátil que visa localizar chaves, mochilas, animais, malas ou qualquer outro item que você queira monitorar, simplesmente com o seu iPhone.

EU’AirTags Obviamente, foi lançado como uma maneira rápida e fácil de encontrar seus pertences pessoais, no entanto, algumas pessoas ao redor do mundo decidiram usar a ferramenta da Apple para seus próprios fins, criando senso de perigo que dificilmente desaparecerá.

O jornal noticiou que o exemplo mais óbvio ocorreu apenas alguns dias atrás 7 novidades O noivado de duas mulheres em férias em Bali. magro, Emily Sinclair e sua parceira, Jane Eles recentemente saíram de férias para uma pequena vila em Bali chamada amida.

O casal tinha reservado uma estadia de 8 noites de puro relaxamento e as intenções eram precisamente aproveitar o bom tempo enquanto se divertiam e descontraiam, infelizmente Um evento havia perturbado completamente seus planosobrigando-os a se mudar para Kota, a cidade vizinha mais populosa, e perder dinheiro e serenidade.

Os verdadeiros perigos do AirTag

O que deixou as duas mulheres ansiosas foi a descoberta do AirTag na bagagem delespode ter sido inserido durante o pouso sem o conhecimento deles. A detecção é possível graças à função da Apple que programou o AirTag para emitir um som quando estiver muito longe do proprietário, para que seja fácil de encontrar.

O fato de o AirTag ter iniciado Emite um sinal de áudio Uma vez na primeira aldeia, isso assusta Emily e Jane terrivelmente, que não hesitam em desmontar imediatamente o dispositivo antes de partir novamente para um destino considerado mais seguro.

Este evento preocupou muitas pessoas ao redor do mundo que a aplicação de um dispositivo tão pequeno por um estranho pode ser um ato completamente inesperado. Isso pode inconscientemente levar à existência Vítimas de perseguição e perseguição por pessoas maliciosas.