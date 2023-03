Epic Games Store: O jogo gratuito de 6 de abril foi revelado anteriormente por um vazamento?

nas próximas Jogo grátis que será dado antes Loja de jogos épicos Na próxima semana, a partir das 6 de abrilpode ter sido detecção com antecedência De um vazamento podemos definitivamente considerar confiável: será Dying Light: Enhanced Edition.

A fonte da informação é Billbil-kun, um vazador que tem uma abordagem impressionante para todas as previsões imediatas, geralmente focando em desenvolvimentos relacionados a ofertas entre PlayStation Plus, Epic Games Store e outros serviços similares, então podemos considerá-lo muito confiável, quase para ter certeza da pergunta.

Como afirmado no tweet acima, Dying Light: versão aprimorada Portanto, deve ser o jogo gratuito (ou um dos jogos gratuitos) que a Epic Games Store está oferecendo para a próxima semana, de 6 a 13 de abril de 2023. Esta é uma excelente oferta considerando a qualidade do jogo da Techland.

Além de uma reformulação geral de Dying Light com melhorias gráficas significativas e outras atualizações feitas sobre o original, a versão remasterizada também contém todo o conteúdo pós-lançamento do primeiro capítulo da série, incluindo a próxima expansão máxima, que contém uma expansão bastante expandida. mundo. o jogo.

Dying Light é um jogo de ação em primeira pessoa com elementos de survival horror, que nos leva a participar de várias missões dentro de um grande mundo aberto habitado por pessoas infectadas que, embora com características diferentes, lembram o folclore zumbi. O anúncio oficial deve chegar nesta tarde, junto com o lançamento do jogo gratuito da Epic Games Store previsto para 30 de março de 2023, ou tonch.