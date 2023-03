PlayStation Plus anunciou que os jogos gratuitos serão lançados em abril de 2023

PlayStation Plus Também é atualizado em abril com o que há de novo jogos grátis E como se dizia há alguns dias, a seleção tem um nome majestoso.

Jogos gratuitos disponíveis em Playstation 4 E Playstation 5Disponível para todos os assinantes PlayStation Plusmesmo no novo volume de assinatura.

também Ele caminha Nunca foi menos, porque a seleção de jogos gratuitos foi realmente tão distinto.

Desta vez não houve sem vazamento Mas, ao contrário do habitual, a confirmação preventiva da Sony sobre os próximos jogos gratuitos chegou.

o Jogos Grátis abril 2023 Eu sou:

Sackboy: Grande Aventura (PS4 e PS5)

(PS4 e PS5) Conheça seu criador (PS4 e PS5)



(PS4 e PS5) caudas de ferro (PS4 e PS5)



O anúncio saiu como sempre Blog do PlayStation Que mostra os títulos gratuitos disponíveis para o mês seguinte que podem ser resgatados tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 4 para todos os assinantes.

Os jogos mensais do PlayStation Plus para abril são: ➕ Conheça o seu criador

➕ Sackboy: Uma grande aventura

➕ caudas de ferro Detalhes completos: https://t.co/TPu0ZeUUMk pic.twitter.com/tDJE3q0g5M -PlayStation 29 de março de 2023

Esses títulos estarão disponíveis para assinantes do PlayStation Plus Essential, Extra e Premium de terça-feira, 4 de abril a 1º de maio. O catálogo de abril dos jogos PlayStation Plus Extra e Premium será revelado ainda este mês.

Os assinantes do PlayStation Plus terão até segunda-feira, 3 de abril, para adicionar Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein à sua biblioteca de jogos.

Para poder desfrutar desses jogos gratuitos, você precisa de pelo menos uma assinatura necessáriomas também está incluído Extras e parcelas. Em caso de dúvida, aqui estão os jogos gratuitos adicionados em cada nível de associação.

para Discussão completa dos diferentes níveis de assinaturaAconselhamo-lo a consultar o nosso guia de preços para a nova versão do Sony Premium Service.

Também lembramos que você pode recuperação de jogo ps5 Mesmo sem possuir o console: veja como fazer.