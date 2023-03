O Apple Pencil não será mais o que conhecemos: aqui está, a nova versão exclusiva que fará tudo

Quem possui um iPad sabe o quanto é importante a ajuda do Apple Pencil, não só para trabalho ou estudo, mas também para desenho e atividades mais criativas.

Por mais que as empresas tentem tornar essa ferramenta perfeita e o mais semelhante possível aos lápis ou canetas tradicionais, sempre falta na estrutura, na precisão e no toque algo que torne a experiência real.

com o Lápis de Maçã Digite, selecione, arraste e ative convenientemente os atalhos do iPad, para melhorar a sensação, até a Apple pensou em uma função incrivelmente sofisticada chamada modo de foco o que será possível Visualização da fonte Antes mesmo de planejar.

Graças ao Hover Mode, você poderá ver claramente onde vai traçar uma linha simplesmente levantando o Apple Pencil ligeiramente da tela e a distância necessária para criar visualmente uma visualização entre 2mm a 12mm. Os dispositivos que irão suportar esta novidade são iPad Pro E em geral todos os iPads com chips m 2.

A potência do chip dos aparelhos de última geração permite que o iPad calcule com precisão a posição e a inclinação do stylus conforme ele se aproxima da tela, estudando e também transmitindo informações. Hábitos de uso da caneta pelos usuários, criando assim uma visualização confiável.

Modo Hover, uma nova forma de usar o Apple Pencil

Os estudos, testes e melhorias que foram realizados durante a produção desta incrível atualização foram amplamente descritos por especialistas da Apple, eis o que foi anunciado ao anunciar o Hover Mode: “O iPad é, antes de tudo, um dispositivo toque primeiro. Quando você adiciona vários acessórios, um teclado ou trackpad, Desbloqueie mais recursos. O Lápis adiciona algo incrível à experiência do usuário. O novo Hover Mode oferece uma nova maneira de pensar sobre o Pencil e o iPad.”

Graças aos avanços da tecnologia, o Apple Pencil consegue até se comunicar com o iPadO ângulo em que é colocado na tela. Esse processo é evidente em aplicativos de desenho, como o Procreate, em que o pincel segue exatamente a inclinação em que o Apple Pencil é segurado.

Queríamos que o novo modo de foco fosse fácil de atualizar, então usamos as APIs existentes que usamos no Magic Keyboard Trackpad. Para desenvolvedores que já adotaram a interação do ponteiro na interface do usuário de seus aplicativos, o novo modo Apple Pencil Hover será Já ativado“.