Dos Açores a Svalbard, os efeitos do colapso da Corrente do Golfo já são evidentes – correspondendo

Em menos de 100 anos, a Corrente do Golfo poderá entrar em colapso. O fim deste influxo de água quente que modera o clima da Europa parecia estar a milhares de anos de distância, mas uma nova investigação realizada em Março de 2024 reduziu significativamente a previsão. Com este presságio como pano de fundo, terminou a jornada de Lorenzo Colantoni, chefe de pesquisa do Instituto de Assuntos Internacionais (IAI), jornalista e documentarista especializado em energia, meio ambiente e mudanças climáticas. Ao longo do riacho (Laterza) é o título do livro que narra a sua viagem à descoberta das histórias de adaptação climática na Europa banhada pelas águas do Mar das Caraíbas: dos Açores a Svalbard, passando por Espanha, França, Reino Unido e Escandinávia. Colantoni responde de sua casa, durante um intervalo em Roma entre viagens que o levam – literalmente – de uma parte do mundo a outra. Na parede atrás dele, dois mapas. Ao comprimir a imagem da videochamada, podem ser vistos os contornos da Turquia e do Japão. Também está cheio de mapas Ao longo do riacho. Isso ocorre por um motivo específico.

Lorenzo, notei uma certa paixão por mapas.

“Eu sempre tive isso. Os mapas, para um trabalho como este, na minha opinião funcionam muito bem, porque contam um duplo lado das questões, que é um pouco semelhante ao duplo lado que está por trás do próprio livro, ou seja, o lado científico e o lado humano. A parte científica é pegar o seu ponto de vista e mostrá-lo. Portanto, torna-se esquemático desde o início; Coloque tudo na mesa e veja o que acontece. Depois, há o humano. Quando eu era criança, lembro-me de ter visto este mapa da Corrente do Golfo: os especialistas chamam-lhe correia transportadora. Para mim, parece a circulação sanguínea de um organismo. “Isso me fez entender que tudo está interligado.”

Lorenzo Colantoni/ Etapas da jornada

Ele fez a viagem seguindo a Corrente do Golfo porque ela corria o risco de entrar em colapso nas próximas décadas. O que pode acontecer?

“É muito difícil prever. Começando nas costas caribenhas do continente americano, a corrente traz água quente de um lado a outro do Atlântico e torna habitáveis ​​áreas da Europa que de outra forma estariam congeladas: Reino Unido, Dinamarca, Escandinávia. Se a corrente parar ou enfraquecer, a temperatura média na Europa provavelmente cairá. Mas a distribuição das chuvas também sofrerá as consequências da mudança. A Europa poderá tornar-se mais seca e alguns locais actualmente habitados poderão tornar-se inabitáveis. É muito difícil prever estes fenómenos porque, ao contrário das flutuações de temperatura, neste caso não temos precedentes nos quais nos basearmos. Por outro lado, esta é uma das razões pelas quais acho o assunto tão fascinante: para tentar entender o que vai acontecer, é preciso estudar história e pré-história, é preciso ser paleontólogo e um pouco geógrafo.

Lorenzo Colantoni/ A trajetória da Corrente do Golfo na circulação do Oceano Atlântico

No entanto, a geografia é um assunto cada vez mais negligenciado…

“A geografia e o discurso ambiental como um todo são temas que atravessam quase tudo. Na escola, você deve integrar essas disciplinas em todas as outras disciplinas. Só assim será possível adquirir conhecimento o actual Fenômenos climáticos e ambientais e como eles afetam nossas vidas.”

No livro ela fala sobre os encontros que teve com muitas pessoas que lutavam para se adaptar às mudanças climáticas. Quase todos estão convencidos de que teremos sucesso. Como você vê isso?

“A jornada que fiz visa justamente responder a essa pergunta. Formei minha própria opinião, que explicarei no último capítulo. Acredito que de qualquer forma, de uma forma ou de outra, temos que viver neste planeta. Mais importante ainda, nós, europeus, somos altamente adaptáveis. A questão é que há pessoas que estão tão convencidas da resposta que dão a si mesmas – seja ela qual for – que há outras que nem sequer fazem a pergunta. “Acho isso ridículo.”

Por que?

“Antes de iniciar esta jornada, pensei que iria encontrar muitos ‘negacionistas’. Na verdade, não conheci nenhum. Se você é um agricultor espanhol e vê que os seus tomates estão a amadurecer um mês e meio mais cedo do que há vinte anos, não pode acreditar que as alterações climáticas não estão a acontecer. Porém, muitos param por aí e simplesmente percebem, mesmo vivendo isso todos os dias, e não se perguntam a gravidade da situação e o que precisam fazer para se adaptar.

Em sua jornada ele conheceu muitas pessoas trabalhando para se adaptar às mudanças. Quem te deu esperança?

“Há duas reuniões que me afetaram particularmente. O primeiro foi na Escócia. Lá, na década de 1970, encontraram petróleo do Mar do Norte, cuja extracção permitiu aos escoceses emergirem de uma situação económica instável que durava há séculos. Não só isso, também lhes deu uma base para exigir a independência. Ainda existe petróleo, mas a Escócia está a desmantelar as suas plataformas de extracção para se converter em energia renovável. Nas Ilhas Órcades, mais ao norte, conheci alguns caras de um centro universitário que lida com energias renováveis. Isso me veio à mente porque vi o quanto eles acreditavam nele. Existem soluções e eles querem implementá-las. Também não de uma forma corporativa Grande companhia“Para obter lucro, mas porque se preocupam com o meio ambiente, com o meio ambiente e com o meio ambiente de todos os outros.”

Lorenzo Colantoni/ Turbinas eólicas na costa escocesa

O outro?

“A outra foi na Noruega, com os Sami: os últimos povos indígenas da Europa. Vivem no Ártico e são mais vulneráveis ​​às alterações climáticas, uma vez que a região está a aquecer muito mais rapidamente do que o resto do mundo. A sua cultura foi testada por 50 anos de transição para a Escandinávia. Agora o gelo do qual depende o seu modo de vida está começando a desaparecer. “Mesmo assim, eles lutam e lutam muito e nunca perdem a esperança.”

Lorenzo Colantoni/ Sami Lapônia

Houve um momento em que você perdeu a esperança?

“Em Doñana, Espanha – uma reserva natural ameaçada pela desertificação, urbanização e agricultura intensiva – deparei-me com uma situação de tal impasse social e político que me perguntei: ‘Mas se não podemos agir num contexto tão perigoso, quando iremos fazer isso?’ Na verdade, agora parece que eles chegaram a um acordo, mas enquanto eu escrevia o livro a situação era terrível, eu estava lá na semana mais quente do mês mais quente do verão mais quente que a Espanha já viu. , que foi no verão de 2023. Estavam 47 graus Pelo segundo ano consecutivo, os lagos da reserva natural secaram, algo que nunca tinha acontecido antes. A tensão era clara, porque a Espanha ocupava a presidência rotativa da. Conselho Europeu e pressionava pela aprovação da Lei de Restauração da Natureza e, entretanto, também foram convocadas eleições antecipadas na esperança de travar o avanço do Vox. Lá, como noutras partes da Europa, incluindo Itália, o partido está a explorar a raiva dos agricultores, que. consideram-se privados do direito, obtido principalmente desde a década de 1980 através de meios legais e ilegais, de drenar reservas de água para irrigação intensiva de culturas. . Meu moral estava muito baixo lá. Eu não conseguia entender essa inércia. Eu queria gritar: “Você não vê que o mundo está queimando na nossa frente?”

Lorenzo Colantoni/ Reserva Natural de Doñana

Como ele escreve no livro, vivemos num período histórico em que parece que “ou você está com os flamingos ou está com os agricultores”. Como você supera essa fase?

“A contradição entre natureza e agricultura é teoricamente falsa. Mas vivemos num mundo onde a agricultura sofre de problemas de dependência. Ele esgota o solo e o encharca de pesticidas. Empobrece os trabalhadores para enriquecer uns poucos. Os agricultores estão numa situação difícil e têm margens de lucro apertadas. Em vez de lidar com a distribuição em grande escala, que é a causa da maioria dos seus problemas, optaram por gastar o dinheiro de milhares de maneiras, nunca promovendo uma agricultura mais sustentável. Eles apontam o dedo para aqueles que parecem ser os inimigos: os ativistas. Fazem-no em nome da defesa de uma tradição que na verdade não existe: os nossos antepassados ​​não praticavam agricultura intensiva, não extraíam água dos aquíferos aos ritmos actuais, não utilizavam os pesticidas que utilizamos hoje, e não utilizaram. Cultivo de abacates e morangos como acontece agora no Saara Espanhol. E você só precisa ir a um lugar como as Estufas de Almeria para que isso aconteça. Há um cheiro de plástico podre e, enquanto estive lá, senti que a natureza havia morrido ali. Nada disto se verifica nas vinhas e nos olivais tradicionais, que permaneceram como os nossos antepassados ​​os cultivaram.”

Você não conheceu ninguém, mas se falasse com alguém que não acredita em tudo isso, o que você diria?

“Vou levá-lo e pedir-lhe que olhe em volta, porque a crise climática é hoje mais evidente do que nunca. Mas vou tentar entender. Ele certamente tem razões por trás de suas crenças. Há uma necessidade urgente de reconstruir a confiança na ciência e na autoridade. Mas isso deve ser feito de forma democrática. Quero que o negacionista se torne um ativista, e não se sinta um tolo. “A única maneira de fazer isso é dar às pessoas as ferramentas para entender o que ouvem e o que lêem.”

Na capa: Lorenzo Colantoni / Filmado a partir de um navio de estudo da vida marinha ao largo dos Açores

