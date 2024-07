Recursos desconhecidos no WhatsApp

Funções ocultas no WhatsApp – Planetcelulare.it

Funções ocultas do WhatsApp: aqui está o artigo sobre como devemos saber sobre este aplicativo

Whatsapp É uma plataforma que todos utilizamos hoje, para enviar mensagens em tempo real com os nossos amigos ou outros contactos, mesmo no trabalho. Como vimos nas últimas semanas, esta plataforma não oferece apenas um serviço de chat. Existem muitas funções nele, mas poucas pessoas as conhecem. Hoje tentaremos ver os mais específicos deles, ao mesmo tempo que explicamos sua utilidade neste artigo.

Recursos ocultos do WhatsApp: o que precisamos saber

O WhatsApp é uma plataforma privada, capaz de nos fazer falar com os nossos contactos mas sobretudo de defender a nossa privacidade relativamente a essa conversa. Entre as funções mais recentes deste aplicativo, existe um modo que torna inacessível o bate-papo com um contato específico. A função é chamada “Bloqueio de bate-papo”, que serve para proteger a nossa conversa com um ou mais utilizadores diferentes através da utilização de palavras-passe e dados biométricos. Uma forma de proteção particularmente adequada para profissionais ou pessoas envolvidas em infidelidade.

E outros recursos ocultos e úteis para o usuário

Outra função muito útil é a função associadaArquivar bate-papo Como e-mail. Esta função permite armazenar chats que você não deseja ver publicamente ou simplesmente ocultá-los. Por que esse tipo de funcionalidade é útil? Ele permite que você ordene a conversa que lhe interessa de forma privada, mesmo sem excluir o próprio chat. Vale a pena tentar, pois pode haver vários motivos para usar esse modo.

Outra função sobre a qual falamos há alguns dias é Desativar Confirmar leitura. Uma forma de manter a privacidade usando o WhatsApp, mas acima de tudo, encontrar tempo com tranquilidade para responder à sua namorada, empregador ou amigo. Na prática, outros usuários não saberão quando você leu a mensagem deles, pois não serão mais notificados através do sistema blue tick. Muito útil para proteger sua privacidade, experimente nas configurações.

Outra função especial e interessante do WhatsApp é a função associada ao uso Papéis de parede personalizados para nossas conversas. Se conversarmos com nosso amigo, podemos definir uma foto deles juntos como papel de parede. O mesmo vale para grupos para grupos ou um bate-papo comercial compartilhado com o logotipo da empresa. Lindas soluções para tornar as conversas mais empáticas, divertidas e quem sabe até corporativas, como no trabalho. Aqui também experimente e dê asas à sua imaginação. Pode tornar as suas conversas um pouco mais interessantes e acima de tudo chamar a sua atenção.