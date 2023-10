O carro japonês que faz tremer o novo Fiat Panda: um preço incrível chegando à Itália em 2024

Uma das marcas japonesas mais famosas revelou um novo carro que realmente promete muito. Aqui está o que se sabe sobre ela.

O mercado automóvel certamente não está em boa forma neste período histórico, embora haja alguns avanços em 2023 em relação ao ano passado. A parte do mundo que não está em crise é a Ásia, com muitos novos fabricantes a entrar no mundo dos veículos de quatro rodas, especialmente vindos da China, onde o negócio dos veículos eléctricos está a fazer uma grande diferença.

A Europa prepara-se para receber alguns carros eléctricos chineses assustadores devido aos seus preços muito baixos, ao ponto de levar a União Europeia a lançar uma investigação anti-dumping sobre os subsídios governamentais. Portanto, há uma situação que não é muito clara, mas certamente não diz respeito à empresa japonesa Ela acabou de revelar sua nova joia. Vamos descobrir.

Estamos nos referindo a Toyota Yaris Quem se apresenta com um novo grupo Enriqueça-o com uma versão mais poderosa O que, com certeza, irá agradar aos entusiastas de alta performance. Estamos a falar de um automóvel que conta com a quinta geração do sistema híbrido, tecnologia agora melhorada e capaz de entregar uns impressionantes 130 cv, dando um contributo significativo em termos de performance. No entanto, uma versão de 115 cv também estava disponível, e certamente não era ruim em termos de desempenho puro.

Toyota, todas as novidades sobre o novo Yaris 2024

A versão Hybrid 115 pode ser adquirida nos níveis de acabamento Active e Trend, que não oferecem aumento de preço em relação a 2023. Nova versão 130 Está disponível nos níveis de acabamento Lounge, GR Sport e Premiere Edition. Está equipado de série com um novo sistema multimédia que melhora a experiência a bordo. Estamos falando sobre Toyota Conexão Inteligente Com tela de 10,5 polegadas, com capacidade de conectividade sem fio e navegação online. Além disso, há também um cockpit digital de 12,3 polegadas.

Em termos de preço, existem algumas diferenças interessantes entre o 115 e o 130. O carro mais barato é o 115 Active, que custa 24.100€mas você pode conseguir até US$ 31.700 pelo GR Sport 130 e Premier Edition, e eles certamente não são carros baratos.

É preciso dizer que, como costuma acontecer neste período difícil para as casas na frente de vendas, existem algumas promoções interessantes que visam incentivar os clientes a comprar. Ao aderir, você pode pensar em economizar muito dinheiro, o que será conveniente para todos nesse período.

A versão Yaris 115 na Trend pode levar a Desconto de 3750 euros Cai para 22.000 se você trocar ou cancelar seu empréstimo e inscrição do Toyota Easy Next. O desconto pode ser aplicado a todas as versões e todos os níveis de acabamento, sendo que a oferta de financiamento prevê 48 cómodos pagamentos de 149€ por mês. O adiantamento ascende a 5.700 euros, o que, a nosso ver, é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, dada a actual evolução dos preços no mercado de bens de consumo.