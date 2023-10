Parece um Mustang, mas é um carro sul-coreano: todo mundo está esperando

Realmente lembra o famoso Mustang americano, mas é um carro coreano que chegará ao mercado muito em breve. Este carro está pronto para causar faíscas.

Lembre-se do famoso carro pônei Ford Mustang Apareceu pela primeira vez na década de 1960? Este carro ainda é um dos modelos mais antigos da história da marca americana e recentemente se transformou em um crossover elétrico muito popular. Nem é preciso dizer que um carro como esse sempre atrai muito os designers que pretendem criar um novo esportivo, mesmo anos depois.

Tomemos, por exemplo, o novo produto lançado pela empresa coreana Kia, que Lembra muito um carro americano De muitas perspectivas: vamos começar Da coisa mais urgente Digamos: não estamos falando de plágio, pelo contrário. Na verdade, parece ser um projeto muito interessante que lembra vagamente o Kia Stinger GT, um carro esportivo que a marca coreana criou anos atrás.

Além da óbvia semelhança com o modelo americano, será interessante aprofundar este projeto: vamos ver como a empresa coreana está se movendo para trazer Este sedã esportivo No mercado o mais rápido possível e, sobretudo, quando o pudermos encontrar nos showrooms de automóveis.

Chegada anunciada!

Falamos sobre a chegada de um sedã esportivo de luxo desde 2019 Kia K5 O que representa um modelo versátil e atraente para o público do setor de mercado relevante. É preciso dizer também que finalmente temos uma data de lançamento, já que se fala de um modelo totalmente novo chegando para 2024 sobre o qual a marca já começou a publicar informações, especificações técnicas e muito mais.

Comecemos pelo motor e pelas especificações de mercado, pelo carro que Ele vem com um motor agressivo 290 cv, é definitivamente um produto que não pode ser subestimado e que lhe permite obter resultados realmente bons na estrada. O carro parece capaz de entregar um excelente desempenho com o seu custo – e este é o detalhe mais interessante para potenciais compradores do carro – inferior a 30 mil euros. Na versão padrãosem falar em opções de qualquer tipo.

De momento não se fala em versões eléctricas ou híbridas: isto é compreensível tendo em conta que a empresa já está a apostar na série EV para poder trazê-la ao mercado. Boa geração Carros elétricos e híbridos para seu público. No entanto, com certeza teremos que esperar até o final do ano para obter mais informações. Estamos quase lá, considerando todas as coisas.