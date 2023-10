Neon Prime, novos detalhes aparecem no próximo jogo da Valve

Parece que Néon Prime será Próximo jogo da Valve Alguns apareceram Novos detalhes Sobre o projeto, que é uma espécie de jogo de tiro competitivo em terceira pessoa no estilo MOBA, que, como vocês sabem, ainda não foi anunciado oficialmente.

Exatamente um ano depois que a Valve registrou a marca Neon Prime, parece que o insider Tyler McVicker assumiu o controle Novas informações sobre o jogo Ela revelou isso no vídeo que você confere abaixo.

De acordo com McVicker, Neon Prime será uma experiência PvP onde classes e equipes se enfrentam dentro Mapas totalmente destrutíveisCom o objetivo de eliminar um grande inimigo estacionado atrás da base do time adversário.

Será para cada categoria Diferentes habilidades e personalidadessemelhante ao Team Fortress 2, o cenário será de ficção científica com tradição próxima à do DOTA, cenários enormes (haverá trens para navegar) e o uso de voxels para gráficos.