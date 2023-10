Quantum Error: trailer de lançamento do jogo de terror PS5

Quem adquirir a versão digital no Loja PlayStation Eles podem começar a brincar com isso Há três dias , especificamente a partir de 31 de outubro. Além disso, os assinantes do PlayStation Plus podem beneficiar de um desconto de 10% até ao lançamento do jogo, aumentando o preço para 53,99€, em vez de 59,99€.

O erro quantitativo é um Jogo de tiro de terror em primeira e terceira pessoa Com um cenário de ficção científica com forte foco na narrativa e conta com uma história cinematográfica. O jogo foi feito no Unreal Engine 5.2, e no PS5 terá resolução 4K e 60 frames por segundo, segundo a equipe de desenvolvimento.

A versão PS5 contará com uma série de Recursos exclusivos Graças ao som 3D e aos recursos DualSense, como feedback tátil e gatilhos adaptativos, que retornarão sensações realistas com base na ação que o jogador realiza ou no que acontece na tela. Também será possível utilizar o microfone embutido no console para realizar primeiros socorros de reanimação boca a boca.