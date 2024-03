Não lembra onde estacionou seu carro? Esse truque vai te salvar, poucas pessoas sabem disso

Sejamos realistas, todo mundo já esqueceu pelo menos uma vez onde estacionou o carro. Este sistema impedirá que isso aconteça novamente

Acontece com todos, mesmo com os motoristas mais atentos e diligentes, ter um dia ruim quando sua memória pode não estar funcionando como deveria. Isso pode ser devido a distrações causadas pelo cotidiano agitado ou por uma série de motivos que podem deixá-lo mais distraído e menos atento do que o normal. Resumindo, no final você esqueceu onde estacionou o carro. E agora?

Isso pode acontecer em grandes estacionamentos, Principalmente aqueles em shoppings São tão grandes que requerem números, letras ou até cores diferentes dependendo do departamento para lembrar ao proprietário onde deixou o carro.

Mas não entre em pânico: há Existem muitos caminhos Para descobrir onde você pode ter deixado seu carro, o que não inclui necessariamente uma caixa de pesquisa aleatória após o prédio ou estacionamento após estacionamento. Uma dessas coisas é tão intuitiva que você vai se arrepender um pouco de não ter pensado nisso antes. Na verdade, basta contar com a aplicação GPS por excelência.

Você esqueceu onde estacionou seu carro? O Google cuidará disso

A resposta a esta velha questão vem do Google Maps, um conhecido serviço de geolocalização que permite aos motoristas escolher e seguir rotas de viagem. Basta digitar um endereço e o sistema estudará o roteiro ideal para você, desde que saiba sua localização pelas opções do seu celular.

O que pouca gente sabe é que o seu smartphone Este processo pode ser concluído Somente se você fornecer as permissões corretas. Ao mesmo tempo, você deve sempre informar ao Google Maps sua localização exata, opção necessária para ativar o serviço. Em segundo lugar, você precisa que o aplicativo seja capaz de monitorar suas atividades físicas, conforme o sistema as chama.

Neste ponto, o aplicativo saberá automaticamente em que localização geral está Saí do carro. Se quiser ainda mais precisão, pode sempre ligar o seu smartphone aos sistemas de infoentretenimento do automóvel através do Google e tocar no ponto azul que aparece no mapa, selecionando literalmente a opção ‘Local de estacionamento’ no dispositivo escolhido.

Uma opção instantânea, fácil de implementar e até mesmo resistente a distrações. Tudo que você precisa é de um smartphone e seu carro aparecerá novamente.